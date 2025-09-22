0 800 307 555
Освітні гарантії військовослужбовцям віком 18−25 років — закон набрав чинності

Казна та Політика
22 вересня 2025 року набирає чинності Закон № 4562-IX, яким унормовано питання освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, що проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації на особливий період.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Документ спрямований на забезпечення права молодих захисників і захисниць України на здобуття освіти без відриву від виконання військового обов’язку.
Відтепер військовослужбовці цієї категорії зможуть навчатися у закладах освіти, не припиняючи служби, а для тих, хто вже здобуває освіту у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, передбачено додаткові гарантії.
Кого стосується

Закон поширюється на військовослужбовців віком 18−25 років, які служать за контрактом.
Також він надає освітні гарантії мобілізованим військовим.
Водночас дія документа не поширюється на строковиків та курсантів військових закладів освіти.
Довідка Finance.ua:

  • Після оновлення мобільного застосунку «Резерв+» деякі користувачі виявили новий статус «потребує базової загальновійськової підготовки». Це пояснила представниця Міністерства оборони України Галина Воловіна. Поява цього сповіщення вказує на відсутність у військовому реєстрі відомостей про військово-облікову спеціальність конкретної особи.
  • В застосунку Резерв+ з’явилася можливість сплатити штраф за непостановку на військовий облік за новою адресою після зміни місця проживання.
  • Уряд планує створити комплексну цифрову систему «е-ТЦК», яка переведе основні послуги для військовозобов’язаних і військовослужбовців в онлайн. Очікується, що це зменшить навантаження на територіальні центри комплектування приблизно на 15%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіКабмінРезерв+
