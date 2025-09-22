Освітні гарантії військовослужбовцям віком 18−25 років — закон набрав чинності Сьогодні 15:03 — Казна та Політика

Освітні гарантії військовослужбовцям віком 18−25 років — закон набрав чинності

22 вересня 2025 року набирає чинності Закон № 4562-IX, яким унормовано питання освіти військовослужбовців віком від 18 до 25 років, що проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації на особливий період.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

Документ спрямований на забезпечення права молодих захисників і захисниць України на здобуття освіти без відриву від виконання військового обов’язку.

Відтепер військовослужбовці цієї категорії зможуть навчатися у закладах освіти, не припиняючи служби, а для тих, хто вже здобуває освіту у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, передбачено додаткові гарантії.

Кого стосується

Закон поширюється на військовослужбовців віком 18−25 років, які служать за контрактом.

Також він надає освітні гарантії мобілізованим військовим.

Водночас дія документа не поширюється на строковиків та курсантів військових закладів освіти.

