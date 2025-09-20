Президент пояснив, чому дозволили виїзд за кордон для чоловіків 18−22 років Сьогодні 13:22

Президент пояснив, чому дозволили виїзд за кордон для чоловіків 18−22 років

З 28 серпня 2025 року чоловіки віком від 18 до 22 років мають право на безперешкодний перетин кордону під час воєнного стану. Володимир Зеленський заявив, це рішення ухвалили, щоб якомога більше молоді завершувало навчання в Україні.

Про це президент повідомив під час спілкування з журналістами, передає «Укрінформ».

За словами президента, спостерігається зменшення кількості хлопців, адже батьки вивозили дітей до 18 років.

Якщо б не ухвалили рішення, у старших класах українських шкіл залишалося б ще менше учнів-чоловіків. Вони не завершували б школу в Україні і не вступали б до українських університетів.

«На наш погляд, діти, які закінчують школу в Україні, мають більше шансів, якщо вони поїдуть, повернутися. Діти, які закінчують школу й університет в Україні, мають ще більше шансів. Діти, які закінчують школу за кордоном, мають менше шансів повернутися потім в Україну. Це статистика, яка у нас є», — розповів Зеленський.

Він також відзначив, що в країнах Європи українських біженців чекають неохоче.

«В Європі не хочуть, щоб більше українців їздило. Це головний сигнал. Тому що хтось залишається з різних причин і потім претендує на соціальну допомогу», — сказав Президент.

Нагадаємо, за даними опитування Work.ua, 37% роботодавців зіткнулися зі звільненнями чоловіків віком 18−22 роки.

Найчастіше про наявність звільнень заявляли респонденти з таких галузей:

готельно-ресторанний бізнес — 65% опитаних представників цієї галузі вказали, що в їхній компанії вже є звільнення;

роздрібна торгівля — 59%;

харчова промисловість — 52%;

будівельна промисловість і деревообробка — 47%;

гуртова торгівля, дистрибуція, імпорт, експорт — 43%;

транспорт, логістика — 31%.

