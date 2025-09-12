Роботодавці відчувають нестачу кадрів, хоча прикордонники не фіксують масового виїзду молоді — експерт Сьогодні 09:14 — Особисті фінанси

Роботодавці відчувають нестачу кадрів, хоча прикордонники не фіксують масового виїзду молоді — експерт

Після рішення Кабінету Міністрів, що дозволило молодим хлопцям віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за межі країни, на ринку праці склалася парадоксальна ситуація. З одного боку, бізнес заявляє, що хлопці масово звільняються та «тікають» з країни, а з іншого боку, Держприкордонслужба не фіксує сплеску виїзду чоловіків цієї вікової категорії.

Про це заявив президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак у коментарі УНІАН.

За його словами, останніми роками роботодавці гостро відчувають дефіцит кадрів та стикаються з рядом проблем через масову міграцію та мобілізацію. Зростають витрати на рекрутинг, довше триває навчання новачків, змінюються графіки та підвищуються зарплатні очікування кандидатів на стартових позиціях.

Чумак зазначає, що в цьому контексті з найбільшими складнощами стикаються робітничі спеціальності, сфери логістики, будівництва та охорони здоров’я.

Він вказав, що Державний центр зайнятості також фіксує нестачу кваліфікованих робітників, а Федерація роботодавців називає серед найдефіцитніших позицій для працевлаштування водопостачання, енергетику та медицину.

У цих умовах потенційний відтік хлопців віком 18−22 років може стати дуже болісним для роботодавців, що змушує їх «бити на сполох».

Чому відчуття бізнесу не збігається з цифрами прикордонників

За словами Чумака, на практиці бізнес дійсно відчуває нестачу молодих кадрів, навіть без стрибка офіційних перетинів кордону.

Причин на це кілька:

частина молоді переходить у самозайнятість, фриланс або роботу в «тіні»;

відбувається внутрішня міграція в межах України;

багато хто навчається за кордоном без негайного працевлаштування;

діють різні категорії відстрочок і винятків;

існують поодинокі неофіційні маршрути виїзду, що не потрапляють у легальну статистику.

«Усе це створює „ефект відтоку“ на локальних ринках праці навіть без стрибка офіційних перетинів кордону», — каже президент Асоціації приватних роботодавців.

Він також пояснив, що це явище найсильніше відчувається у прифронтових регіонах через прагнення батьків убезпечити своїх дітей. І якщо рішення Кабміну дійсно призведе до ще масовішого виїзду молоді, Україна ризикує втратити частину свого трудового та інноваційного потенціалу, зазначає фахівець.

«Дивлячись у довшу перспективу, системний виїзд молоді до 22 років посилюватиме дефіцит кадрів, знижуватиме продуктивність та інноваційний потенціал і погіршуватиме демографічний профіль робочої сили», — додає Чумак.

Він відмічає, що неповернення значної частини українців вже загрожує втратою частини ВВП щороку, а Світовий банк прямо вказує на серйозний дефіцит робочої сили як виклик відновленню України.

Як утримати молодь

На думку експерта, потрібні цільові рішення, які б стимулювали молодих людей 18−22 років залишатися в країні та починати карʼєру тут.

Серед можливих рішень Чумак наводить:

надання ваучерів на професійну перекваліфікацію;

розвиток дуальної освіти під запит роботодавців;

оплачувані державою стажування «перше робоче місце»;

податкові або регуляторні стимули для роботодавців, що наймають молодь;

адресна підтримка надання житла, транспорту, безпеки у прифронтових регіонах або у регіонах релокації для працевлаштування.

«Програми кар’єрного супроводу та повернення молоді (re-entry) у співпраці з університетами та громадами, а також партнерства бізнесу з університетами й ПТУ для швидкого добору й навчання — щоб молодь бачила тут можливості й залишалась працювати в Україні», — підсумовує експерт.

Нагадаємо, що в ритейлі та ресторанному бізнесі фіксують звільнення молодих працівників 18−22 років. За даними Forbes, у мережі з 10 ресторанів у Тернополі та Львові під загрозою перебуває близько 20% персоналу. У «Сільпо» заяви на звільнення поки не перевищують 3% серед 3000 молодих співробітників.

Директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський пояснив , що в Україні проживає близько 700 тисяч чоловіків віком 18−22 роки, більшість із них — студенти. На ринку праці реально задіяно лише 200−300 тисяч із цієї групи.

Це становить лише 2−3% від економічно активного населення, яке налічує близько 13 млн осіб. Тому навіть у разі масового виїзду відчутного удару по економіці не очікується.

УНІАН

