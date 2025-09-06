0 800 307 555
Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам ринку праці

Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам ринку праці
Українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.
Про це свідчать результати дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування підлітків та дітей в Україні».

За даними дослідження, серед українських підлітків популярними залишаються юриспруденція, ІТ та медіа.
Натомість галузі, що нині гостро потребують кадрів (промисловість, оборона та будівництво) залишаються поза інтересом підлітків.
У роботі школярі мріють про прибутковість їхньої праці, стабільність та балансом між роботою та особистим життям.
Дослідження також показало гендерні відмінності серед випускників.
Зокрема, дівчата з високими результатами з математики частіше обирають філологію чи медицину, тоді як хлопці тяжіють до ІТ та інженерії.
Нагадаємо, у Службі зайнятості повідомили, цього року найбільше пропозицій роботодавців було за такими спеціальностями:
  • продавець;
  • водій;
  • кухар;
  • інженер;
  • бухгалтер;
  • лікар;
  • фахівець;
  • адміністратор;
  • слюсар;
  • електромонтер;
  • вантажник.
За матеріалами:
Finance.ua
