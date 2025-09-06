Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам ринку праці
Українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.
Про це свідчать результати дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування підлітків та дітей в Україні».
За даними дослідження, серед українських підлітків популярними залишаються юриспруденція, ІТ та медіа.
Натомість галузі, що нині гостро потребують кадрів (промисловість, оборона та будівництво) залишаються поза інтересом підлітків.
У роботі школярі мріють про прибутковість їхньої праці, стабільність та балансом між роботою та особистим життям.
Дослідження також показало гендерні відмінності серед випускників.
Зокрема, дівчата з високими результатами з математики частіше обирають філологію чи медицину, тоді як хлопці тяжіють до ІТ та інженерії.
Нагадаємо, у Службі зайнятості повідомили, цього року найбільше пропозицій роботодавців було за такими спеціальностями:
- продавець;
- водій;
- кухар;
- інженер;
- бухгалтер;
- лікар;
- фахівець;
- адміністратор;
- слюсар;
- електромонтер;
- вантажник.
