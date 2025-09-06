Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам ринку праці Сьогодні 18:17

Карʼєрні очікування молоді не відповідають потребам ринку праці

Українська молодь зацікавлена здебільшого в офісній роботі за компʼютером без фізичних навантажень, із високою зарплатою та комфортними умовами. Це створює розрив між очікуваннями школярів і реальними потребами роботодавців.

Про це свідчать результати дослідження «Індекс майбутнього: професійні очікування підлітків та дітей в Україні».

За даними дослідження, серед українських підлітків популярними залишаються юриспруденція, ІТ та медіа.

Натомість галузі, що нині гостро потребують кадрів (промисловість, оборона та будівництво) залишаються поза інтересом підлітків.

У роботі школярі мріють про прибутковість їхньої праці, стабільність та балансом між роботою та особистим життям.

Дослідження також показало гендерні відмінності серед випускників.

Зокрема, дівчата з високими результатами з математики частіше обирають філологію чи медицину, тоді як хлопці тяжіють до ІТ та інженерії.

Нагадаємо, у Службі зайнятості повідомили , цього року найбільше пропозицій роботодавців було за такими спеціальностями:

продавець;

водій;

кухар;

інженер;

бухгалтер;

лікар;

фахівець;

адміністратор;

слюсар;

електромонтер;

вантажник.

