Скільки коштує зібрати першокласника до школи у 2025 році — Finance.ua

Скільки коштує зібрати першокласника до школи у 2025 році Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Скільки коштує зібрати першокласника до школи у 2025 році

У 2025 році, щоб зібрати до школи першокласника, батькам доведеться віддати приблизно 8−10 тис. грн. До мінімуму, необхідного учню, входять: рюкзак, одяг, взуття, спортивна форма та канцтовари.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Основні витрати

Ціни на рюкзаки на українських маркетплейсах стартують від 209 грн. Однак виробники таких дешевих товарів — Китай, а якість — не найкраща. У молодшій школі діти ще активно ростуть, і їхня спина формується. Важкий або неправильно підібраний рюкзак може призвести до проблем зі спиною та поставою, болю в плечах та шиї і швидкої втоми.

Наприклад, каркасні рюкзаки від бюджетного бренду GoPack коштують від 1 218 грн. Ортопедичні ранці від відомого Kite обійдуться від 2 600 грн. Водночас є й значно дорожчі варіанти.

Повсякденний одяг для першокласника коштуватиме від 4 500 грн. Ця сума включає: 2−3 футболки, сорочку, джемпери, кілька пар штанів, спідницю (для дівчат), легку та теплу куртку і сезонне взуття.

Ціна може варіюватися залежно від бренду, якості тканини та місця покупки. Наприклад, одяг із мас-маркету буде дешевшим, а брендова або спеціалізована шкільна форма — дорожчою.

Тут варто зазначити, що від червня 2019 року шкільна форма в Україні не обов’язкова — це стосується і державних і приватних навчальних закладів. Отже, школярі та їхні батьки можуть самостійно обирати одяг для навчання, що може заощадити кошти.

Спортивна форма для першокласника коштує від 390 грн за комплект зі штанів і футболки. Недорогий варіант з кофтою на блискавці обійдеться від 600 грн. Ціни на спортивні костюми від Pumа або Nike стартують від 1 300 грн. Окрім форми, потрібно придбати кросівки — найдешевший варіант коштує 450 грн.

Канцелярія коштуватиме від 800 грн. До комплекту, необхідного першокласнику, зазвичай входять зошити, обкладинки, палітурки, ручки, олівці, гумки, точилки, лінійки, фарби та альбом для малювання. Можна придбати всі речі окремо або взяти готовий набір.

Наприклад, комплекти ZiBi «Все для школи в одному наборі» коштують від 650 грн. Однак дещо все одно доведеться придбати окремо. Набори з додатковими аксесуарами для творчих занять коштують від 1 500 грн.

Додаткові витрати

Окрім основних покупок, батькам слід врахувати й додаткові витрати. Це можуть бути книжки для дозвілля, розвивальні ігри, навчальні посібники чи інші потрібні речі. Для дистанційного навчання часто необхідна техніка — планшет (від 2 500 грн) або ноутбук (від 9 800 грн). Багато родин купують дитячі смартгодинники (від 2 тис. грн), які допомагають бути на зв’язку під час повітряних тривог.

Читайте також З 1 жовтня школярі отримають власну валюту в застосунку «Мрія»

Але всі ці витрати — дуже індивідуальні. Якщо дитина відвідує гуртки, спортивні заняття чи вивчає іноземну мову з репетитором, фінансове навантаження зростає.

За умови економії — якщо брати найдоступніші товари, користуватися акціями або купувати не повний набір речей (наприклад, деякий повсякденний одяг у вас вже може бути в гардеробі) — вкластися можна і в 6−7 тис. грн.

Нагадаємо, що в Україні стартувала нова державна програма допомоги родинам із дітьми — «Пакунок школяра». Вона покликана полегшити батькам підготовку першокласників до школи. Передбачена виплата у розмірі 5 тис. гривень на кожну дитину, яку можна використати на канцтовари, одяг та взуття.

Детальні підрахунки, у скільки обійдуться збори до школи, а також порівняння цін із минулорічними, шукайте у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.