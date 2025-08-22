З 1 жовтня школярі отримають власну валюту в застосунку «Мрія» — Finance.ua
З 1 жовтня школярі отримають власну валюту в застосунку «Мрія»

З 1-го жовтня у застосунку «Мрія» для школярів буде власна валюта.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише «Судебно-юридична газета».

Як це буде працювати

  • У застосунку школярі збиратимуть бали — «мрійки» — за виконані завдання.
  • Власною валютою можна розрахуватися за квитки в кіно, майстеркласи або курси з програмування чи англійської мови.
За словами Федорова, дітям будуть приходити задачі із різних предметів, школярі відповідають на ці питання й отримують за них бали — «мрійки».
«Потім ви отримуєте за те, що ви, наприклад, покращили з англійської з 9 балів на наступний урок 10 балів заробили. Тобто система генерує вам задачі, ви їх робите, отримуєте віртуальну валюту — „мрійки“, а потім можете в мережах різних, там кінотеатрах або магазинах обміняти їх на конкретні продукти або послуги», — зазначив Федоров.
Механізм планують запустити з 1 жовтня у бета-тесті. А з 1 січня застосунок планують запустити на всі школи, які доєднаються до «Мрії».
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації запустило в пілотному режимі освітній застосунок «Мрія» у червні 2025 року.

Які можливості доступні у «Мрії»

Школярі:
  • цифровий освітній документ Мрія ID;
  • навчальні досягнення;
  • план дня і список завдань з дедлайнами;
  • бібліотека контенту за інтересами;
  • безпечні чати на базі Signal.
Батьки:
  • досягнення дитини;
  • розклад;
  • оцінки та домашні завдання;
  • бібліотека корисного контенту;
  • безпечні чати на базі Signal.
Вчителі:
  • календарний план;
  • розклад;
  • журнал;
  • завдання;
  • безпечні чати на базі Signal;
  • бібліотека контенту для професійного розвитку.
Після завершення бета-тесту «Мрія» стане доступною для всіх українських шкіл.
