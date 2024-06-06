Мінцифри запустило освітній застосунок «Мрія»: що вміє бета-версія продукту — Finance.ua

Мінцифри запустило освітній застосунок «Мрія»: що вміє бета-версія продукту Сьогодні 16:20 — Особисті фінанси

Мінцифри запустило освітній застосунок «Мрія»: що вміє бета-версія продукту

Міністерство цифрової трансформації запустило в пілотному режимі освітній застосунок «Мрія»

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Віднині навчальний процес, професійний розвиток і взаємодія вчителів, учнів та батьків — у єдиному застосунку», — сказано в повідомленні.

У Мінцифри нагадали, що «Мрія» — ініціатива президента Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН. Вона допоможе Україні пройти шлях від застарілих радянських методів навчання до сучасних та інноваційний.

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«Мрія може стати фундаментом для найбільш ефективної та швидкої системи освіти у світі. Ми розпочинаємо бета-тест застосунку з українських шкіл, адже це найбільша освітня аудиторія — понад 10 млн учнів, батьків та вчителів. Тестування пройдуть 40 шкіл, а поступово Мрію зможе впровадити кожний освітній заклад. Далі масштабуємо проєкт на кожну ланку — від дошкілля до університетів. Наша головна ціль — допомогти учням реалізуватися в житті, батькам — краще розуміти успіхи й сильні сторони дітей, а вчителям — прибрати зайву бюрократію. Упевнений, Мрія стане геймченджером в освіті», — прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Переваги застосунку:

вчителям Мрія спростить щоденну рутину, щоб більше часу було на саморозвиток і взаємодію з дітьми;

батькам дає розуміння сильних сторін дітей, підсвічує успіхи й таланти, а також підказує, на що варто звернути увагу й де підтримати;

школярам створює рівний доступ до знань та самореалізації в сучасному світі.

Які відбувається тестування Мрії:

Учасники перевіряють функціонал у тестовому середовищі: проходять шлях користувача й оцінюють, як працює застосунок та вебверсія Мрії — від авторизації та наповнення журналу до чатів, сповіщень й аналітики досягнень. Тренери Мрії готують учителів до навчального року: проводять тренінги, моделюють реальні ситуації користування, відповідають на всі запитання. Учителі, батьки й учні з 40 шкіл уперше пройдуть навчальний рік з Мрією.

«Мрія — новий досвід для всіх учасників освітнього процесу. Школярі зможуть керувати навчанням за сучасними підходами і без зайвого стресу. Батьки знатимуть, що їхнім дітям подобається і вдається найкраще, а де треба підтримка й увага. Вчителям Мрія спростить регулярну рутину, щоб більше часу було на розвиток дітей», — додав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Які можливості тестують учасники

Школярі:

цифровий освітній документ Мрія ID;

навчальні досягнення;

план дня і список завдань з дедлайнами;

бібліотеку контенту за інтересами;

безпечні чати на базі Signal.

Батьки:

досягнення дитини;

розклад;

оцінки та домашні завдання;

бібліотеку корисного контенту;

безпечні чати на базі Signal.

Вчителі:

календарний план;

розклад;

журнал;

завдання;

безпечні чати на базі Signal;

бібліотеку контенту для професійного розвитку.

Після завершення бета-тесту Мрія стане доступною для всіх українських шкіл.

Довідка Finance.ua:

1 вересня 2023 року президент України Володимир Зеленський представив новий освітній цифровий застосунок під назвою «Мрія». За його словами, застосунок допомагатиме дитині, батькам і вчителям ефективніше орієнтуватися в навчальному процесі та поза його межами. Він міститиме бібліотеку контенту про освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади та гуртки.



16 лютого Кабінет міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього цифрового застосунку «Мрія»;

за даними Forbes.ua, на розробку застосунку пішло $1,5 млн донорських коштів і майже рік роботи 60 фахівців.

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