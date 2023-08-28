Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо — Finance.ua
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Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо

Казна та Політика
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Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо
Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо
На освітній «Серпневій конференції» під час панельної дискусії «Навчальний рік 2023/2024. Виклики і рішення» віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував новий застосунок «Мрія».
«Застосунок „Мрія“ стане цифровим інструментом комунікації з учасниками навчального процесу й простором можливостей», — зазначив Михайло Федоров.
За його словами, завдання «Мрії» — аналізувати стандарти освіти, місця навчання дитини, її викладачів, оцінки, інформаційний контент, який вона споживає, і на основі штучного інтелекту та розуміння освітньої траєкторії знаходити контент, який буде їй корисний.
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Міністр повідомив, що в «Мрії» будуть щоденники, контент, можливість дізнатись більше про свого педагога, запропонувати інновації, можливість знайти гранти чи спортивні майданчики, а також багато іншої інформації.
MVP чи початковий продукт, за словами Федорова, планують запустити наприкінці осені чи взимку.
«Це буде можливість збирати якісну інформацію для того, щоб приймати якісні управлінські рішення», — сказав міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
dev.ua
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