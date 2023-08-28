Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо — Finance.ua

Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо Сьогодні 20:40 — Казна та Політика

Федоров анонсував новий цифровий сервіс зі штучним інтелектом «Мрія». Що про нього відомо

На освітній «Серпневій конференції» під час панельної дискусії «Навчальний рік 2023/2024. Виклики і рішення» віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував новий застосунок «Мрія».

«Застосунок „Мрія“ стане цифровим інструментом комунікації з учасниками навчального процесу й простором можливостей», — зазначив Михайло Федоров.

За його словами, завдання «Мрії» — аналізувати стандарти освіти, місця навчання дитини, її викладачів, оцінки, інформаційний контент, який вона споживає, і на основі штучного інтелекту та розуміння освітньої траєкторії знаходити контент, який буде їй корисний.

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Міністр повідомив, що в «Мрії» будуть щоденники, контент, можливість дізнатись більше про свого педагога, запропонувати інновації, можливість знайти гранти чи спортивні майданчики, а також багато іншої інформації.

MVP чи початковий продукт, за словами Федорова, планують запустити наприкінці осені чи взимку.

«Це буде можливість збирати якісну інформацію для того, щоб приймати якісні управлінські рішення», — сказав міністр.

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