Школярам виплатять 10 000 грн стипендії за успішне складання НМТ: що треба знати — Finance.ua

Школярам виплатять 10 000 грн стипендії за успішне складання НМТ: що треба знати

Українські школярі, які складуть мультипредметний тест на високі бали, зможуть претендувати на стипендію від президента.

Про це повідомила прем’є-міністерка Юлія Свириденко.

Так, школярі, які складуть НМТ на 185+ балів, отримають стипендію президента — 10 000 грн на рік. Уряд збільшив кількість таких стипендій до 400.

«Від президента отримали доручення вже наступного року підвищити стипендії для всіх студентів. Це рішення, яке давно на часі», — написала Свириденко.

Тож із 1 вересня уряд збільшує розмір президентських стипендій:

для учнів профтехів до 6 320 грн;

для студентів коледжів і технікумів — 7 600 грн;

для студентів університетів — 10 000 грн;

аспірантів — 23 700 грн.

Варто зазначити, що раніше президент Володимир Зеленський заявив про намір спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. Серед пропозицій — запровадження зимової вступної кампанії для абітурієнтів.

гранти для креативних індустрій, які презентують зовсім скоро. Також планується збільшити гранти для молоді за програмою «Власна Справа» з 150 тис. до 200 тис. гривень. Нагадаємо, молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес. Із вересня 2024 року, коли почала діяти програма грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й отримали кошти на свої бізнес-амбіції. Про умови участі у програмі — Ще одним нововведенням стануть, які презентують зовсім скоро. Також плануєтьсяза програмою «Власна Справа» з 150 тис. до 200 тис. гривень. Нагадаємо, молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес. Із вересня 2024 року, коли почала діяти програма грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й отримали кошти на свої бізнес-амбіції. Про умови участі у програмі — розповіли тут.

Також, за словами Свириденко, уряд готується змінити правила перетину кордону, підвищивши вікову межу з 18 до 22 років.

