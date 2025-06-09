Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес

Особисті фінанси
127
Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес
Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес
Все більше молодих українців відмовляються від класичної роботи «на когось» і обирають підприємництво. Так, у бажанні самостійно керувати своїм часом, доходами та ідеями молодь відкриває власні бізнеси.
Як повідомляє Державна служба зайнятості, молоді бізнесмени мають можливість реалізувати свої ідеї через молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Ініціативу реалізує Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості.
Читайте також
Із вересня 2024 року, коли почала діяти програма грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й отримали кошти на свої бізнес-амбіції.
Що можна отримати? Програма надає фінансову підтримку на старті, зокрема на закупівлю обладнання, оренду приміщень та інші необхідні витрати для запуску стартапу. Це чудова можливість для тих, у кого є ідеї, але поки нема грошей, щоб їх реалізувати.
Умови участі в програмі: гранти може отримати молодь від 18 до 25 років, яка мають бізнес-ідею і готові її втілювати.
Можна отримати до 150 000 грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.
А через три роки можна подати заявку на мікрогрант до 250 000 грн, якщо створити мінімум два нові робочі місця.

Як отримати грант

Щоб отримати грант, треба пройти кілька простих кроків:
  • скласти заявку та бізнес-план, всі шаблони та інструкції за посиланням;
  • завантажити документи через портал Дія;
  • пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості;
  • очекатися рішення від ДСЗ — результат з’явиться в особистому кабінеті в Дії;
  • укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems