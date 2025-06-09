Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес — Finance.ua

Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес Сьогодні 11:08 — Особисті фінанси

Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес

Все більше молодих українців відмовляються від класичної роботи «на когось» і обирають підприємництво. Так, у бажанні самостійно керувати своїм часом, доходами та ідеями молодь відкриває власні бізнеси.

Як повідомляє Державна служба зайнятості, молоді бізнесмени мають можливість реалізувати свої ідеї через молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Ініціативу реалізує Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості.

Із вересня 2024 року, коли почала діяти програма грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й отримали кошти на свої бізнес-амбіції.

Що можна отримати? Програма надає фінансову підтримку на старті, зокрема на закупівлю обладнання, оренду приміщень та інші необхідні витрати для запуску стартапу. Це чудова можливість для тих, у кого є ідеї, але поки нема грошей, щоб їх реалізувати.

Умови участі в програмі: гранти може отримати молодь від 18 до 25 років, яка мають бізнес-ідею і готові її втілювати.

Можна отримати до 150 000 грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.

А через три роки можна подати заявку на мікрогрант до 250 000 грн, якщо створити мінімум два нові робочі місця.

Як отримати грант

Щоб отримати грант, треба пройти кілька простих кроків:

скласти заявку та бізнес-план, всі шаблони та інструкції за посиланням;

завантажити документи через портал Дія;

пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості;

очекатися рішення від ДСЗ — результат з’явиться в особистому кабінеті в Дії;

укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.