Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес — Finance.ua

Як молоді українці можуть отримати грант на власний бізнес
Все більше молодих українців відмовляються від класичної роботи «на когось» і обирають підприємництво. Так, у бажанні самостійно керувати своїм часом, доходами та ідеями молодь відкриває власні бізнеси.
Як повідомляє Державна служба зайнятості, молоді бізнесмени мають можливість реалізувати свої ідеї через молодіжну грантову програму в рамках проєкту «Власна Справа». Ініціативу реалізує Міністерство економіки України спільно з Державною службою зайнятості.
Із вересня 2024 року, коли почала діяти програма грантів, вже понад 300 учасників стали переможцями й отримали кошти на свої бізнес-амбіції.
Що можна отримати? Програма надає фінансову підтримку на старті, зокрема на закупівлю обладнання, оренду приміщень та інші необхідні витрати для запуску стартапу. Це чудова можливість для тих, у кого є ідеї, але поки нема грошей, щоб їх реалізувати.
Умови участі в програмі: гранти може отримати молодь від 18 до 25 років, яка мають бізнес-ідею і готові її втілювати.
Можна отримати до 150 000 грн — і при цьому не треба створювати робочі місця, просто зареєструйся як ФОП.
А через три роки можна подати заявку на мікрогрант до 250 000 грн, якщо створити мінімум два нові робочі місця.
Як отримати грант
Щоб отримати грант, треба пройти кілька простих кроків:
- скласти заявку та бізнес-план, всі шаблони та інструкції за посиланням;
- завантажити документи через портал Дія;
- пройти співбесіду в регіональному центрі зайнятості;
- очекатися рішення від ДСЗ — результат з’явиться в особистому кабінеті в Дії;
- укласти договір мікрогранту та відкрити рахунок.
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