Бізнес почав утричі частіше реєструвати РРО, — податкова Сьогодні 18:29 — Казна та Політика

Бізнес почав утричі частіше реєструвати РРО, — податкова

За три останні місяці український бізнес зареєстрував близько 20 тисяч нових касових апаратів (РРО та ПРРО). У середньому за місяць зараз реєструється втричі більше РРО, ніж у попередні періоди.

Про це повідомив голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко.

Зараз в Україні офіційно працює майже мільйон РРО та ПРРО — за словами Кравченка, точний показник наразі на рівні 981,8 тис.

Як зазначає голова ДПС, підприємці стали активніше реєструвати РРО завдяки профілактичній роботі податківців і оновленню фіскальних чеків — як за формою, так і за змістом. Це також допомагає боротися з тіньовою економікою.

Читайте також Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень

Податкова служба завдяки системі обліку бачить, хто отримує гроші за продаж товарів, але не проводить їх через касу. Також видно, хто зовсім не використовує РРО, хоча мав би.

Навіщо бізнесу потрібен РРО/ПРРО:

це допомагає стабілізувати економіку;

збільшує податкові надходження;

зменшує ухилення від податків;

робить фінансові операції більш прозорими;

захищає права покупців;

дозволяє уникнути штрафів.

До речі, на сайті податкової (у розділі «Е-сервіси») для покупців працює сервіс «Пошук фіскального чека»: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check . Там можна перевірити, чи справжній чек, і поскаржитись у разі порушення.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2023 року відновлено застосування штрафів за порушення порядку використання РРО/ПРРО.

Хто може не використовувати РРО

Є підприємці, яким не потрібно встановлювати касовий апарат (РРО або ПРРО). Це:

ФОПи 1 групи на спрощеній системі. Вони можуть торгувати тільки на ринках або надавати побутові послуги населенню, і при цьому не мають найманих працівників.

ФОПи 2−4 груп, якщо вони працюють у селах і дотримуються таких умов: за рік кожна точка продажу приносить не більше 1,09 млн гривень доходу; вони не продають підакцизні товари (алкоголь, цигарки тощо); не продають товари через інтернет; місцева влада не зобов’язала використовувати РРО.

за рік кожна точка продажу приносить не більше 1,09 млн гривень доходу;

вони не продають підакцизні товари (алкоголь, цигарки тощо);

не продають товари через інтернет;

місцева влада не зобов’язала використовувати РРО.

Якщо підприємець мав використовувати РРО, але не робить цього — йому загрожує штраф. За перше порушення — у розмірі 100% від вартості товарів, проданих без РРО. Якщо порушення повториться — штраф зросте до 150%.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.