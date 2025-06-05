Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень — Finance.ua

Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень Сьогодні 19:31 — Казна та Політика

Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень

З початку року аудитори Державної податкової служби перевірили 16,5 тисяч бізнесів на те, чи дотримуються підприємці законодавства при розрахункових операціях та чи оформлюють легальні трудові відносини із працівниками.

Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.

За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн грн штрафів.

Найбільш поширені порушення:

невидача фіскального чека;

порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;

використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин;

відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів чи марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

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«Змінюємо підходи до перевірок та підвищуємо їх ефективність та прозорість. Зосереджуємося на їх цифровізації», — зазначив Кравченко.

За його словами, у 2025 році податківці почали фіксувати перевірки на відео через нагрудні відеореєстратори. Це має захистити обидві сторони процесу та підвищити якість та обʼєктивність контрольних заходів, а також мінімізувати корупційні ризики.

Довідка Finance.ua:

підприємці на спрощеній системі оподаткування — зокрема 1-ї та 2-ї груп — більше не мають «імунітету» від податкового контролю. Із 1 грудня 2024 року в Україні скасовано мораторій на проведення документальних перевірок для цих категорій бізнесу;

на проведення документальних перевірок для цих категорій бізнесу; це означає, що фізичні особи-підприємці всіх груп можуть бути включені до плану перевірок Державної податкової служби. Вони підпадають під загальні критерії ризиковості;

ДПС України щороку публікує на своєму офіційному сайті план-графік документальних перевірок на наступний рік. Ознайомитися з ним можуть усі платники податків.

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