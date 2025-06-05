Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень

Казна та Політика
27
Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень
Бізнес у «тіні»: податкова оштрафувала порушників на 692 млн гривень
З початку року аудитори Державної податкової служби перевірили 16,5 тисяч бізнесів на те, чи дотримуються підприємці законодавства при розрахункових операціях та чи оформлюють легальні трудові відносини із працівниками.
Про це повідомив очільник ДПС Руслан Кравченко.
За результатами перевірок донарахували понад 692,3 млн грн штрафів.
Найбільш поширені порушення:
  • невидача фіскального чека;
  • порушення порядку ведення обліку товарних запасів за місцем їх реалізації;
  • використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин;
  • відсутність кодів УКТ ЗЕД для підакцизних товарів чи марки акцизного податку для алкогольних напоїв.
Читайте також
«Змінюємо підходи до перевірок та підвищуємо їх ефективність та прозорість. Зосереджуємося на їх цифровізації», — зазначив Кравченко.
За його словами, у 2025 році податківці почали фіксувати перевірки на відео через нагрудні відеореєстратори. Це має захистити обидві сторони процесу та підвищити якість та обʼєктивність контрольних заходів, а також мінімізувати корупційні ризики.

Довідка Finance.ua:

  • підприємці на спрощеній системі оподаткування — зокрема 1-ї та 2-ї груп — більше не мають «імунітету» від податкового контролю. Із 1 грудня 2024 року в Україні скасовано мораторій на проведення документальних перевірок для цих категорій бізнесу;
  • це означає, що фізичні особи-підприємці всіх груп можуть бути включені до плану перевірок Державної податкової служби. Вони підпадають під загальні критерії ризиковості;
  • ДПС України щороку публікує на своєму офіційному сайті план-графік документальних перевірок на наступний рік. Ознайомитися з ним можуть усі платники податків.
InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems