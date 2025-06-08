У травні податкова перевиконала план надходжень на 5,2 млрд грн — Finance.ua

У травні податкова перевиконала план надходжень на 5,2 млрд грн Сьогодні 09:08 — Казна та Політика

У травні податкова перевиконала план надходжень на 5,2 млрд грн

Минулого місяця Державна податкова служба перевиконала план надходжень на 5,2 мільярда гривень.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Зокрема, у травні 2025 року до загального фонду держбюджету по платежах, які контролює ДПС, надійшло 121,9 млрд грн. Це на 21,9% більше, ніж у травні 2024 року.

Показники перевиконання від початку року

Кравченко зауважив, загалом за січень-травень 2025 року надходження становили 520,3 млрд грн, перевиконання плану — 51,6 млрд грн (+11% до плану).

Це на 18,1% більше від показника аналогічного періоду 2024 року.

Основні джерела надходжень у травні:

ПДФО — 30,3 млрд грн (+10,7% до плану):

податок на прибуток підприємств — 45,4 млрд грн (+5,2%);

акциз із вироблених та ввезених товарів — 15,3 млрд грн (+3,3%).

Крім того, продовжується стабільне відшкодування ПДВ. У травні відшкодовано 15,5 млрд грн. За січень-травень сума становить 70,9 млрд грн (+23,8% до показника 2024 року).

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