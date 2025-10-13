Скільки коштує отримати вищу освіту у Франції Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Скільки коштує отримати вищу освіту у Франції

Франція входить до числа найпопулярніших напрямів для здобуття вищої освіти серед іноземців. Вона пропонує якісні академічні програми, зрозумілі умови вступу та доступні фінансові можливості — зокрема і для українських студентів.

Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, у скільки обійдеться вища освіта у Франції.

Скільки коштує навчання

Система вищої освіти Франції складається з двох напрямів — університетів та вищих шкіл (Grandes Écoles). Університети забезпечують повний цикл освіти — від бакалаврату до докторантури — тривалістю від 4 до 6 років.

У державних університетах студенти, включно з іноземцями, сплачують лише реєстраційний внесок: близько 2 770 євро на рік для бакалаврату та 3 770 євро на рік для магістратури. Додатково стягується адміністративний збір — 50−150 євро.

Натомість інша система освіти — вищі школи — орієнтуються на підготовку фахівців у конкретних сферах і пропонують більш інтенсивне навчання. Воно коштує від 4 000 до 8 000 євро за семестр, залежно від напряму та престижу закладу.

Стипендії та гранти

Франція активно підтримує іноземних студентів. Стипендії та гранти надають університети, держава й приватні фонди, зазвичай за високі академічні результати.

Для студентів із країн поза ЄС існують окремі програми підтримки. Мінімальний розмір стипендії становить близько 300 євро на місяць, і зазвичай її призначають на навчальний рік.

Чи треба знати мову

Для вступу до французьких університетів потрібно володіти французькою мовою, адже більшість програм викладаються саме нею. Рівень знань підтверджують сертифікати DELF або DALF.

У деяких закладах доступні англомовні програми, проте вони охоплюють не всі спеціальності. Варто також врахувати, що навчання англійською коштує на 1−2 тисячі євро дорожче.

Інші витрати: проживання, харчування, проїзд

Після вступу студенти можуть подати заявку на проживання в державному гуртожитку, але через обмежену кількість місць багато хто орендує житло самостійно.

Проживання: від 250 євро на місяць у гуртожитку.

Харчування: близько 120−130 євро на місяць.

Транспорт: студенти мають пільги, тому витрати зазвичай не перевищують 50 євро на місяць.

Також діє система бюджетного студентського страхування — від 110 до 200 євро на рік для молоді віком від 18 до 28 років, що покриває базові медичні витрати.

Де краще навчатися

Попри популярність Парижа, життя у столиці залишається найдорожчим. Водночас інші міста пропонують комфортніші умови. Згідно з рейтингом 2023 року, найкращим студентським містом Франції визнано Монпельє, далі — Страсбург і Ренн. А ость Париж цього разу не увійшов до топ-10.

