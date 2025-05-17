Франція посилює правила отримання громадянства — Finance.ua

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Франція посилює правила отримання громадянства

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Франція посилює правила отримання громадянства
Франція посилює правила отримання громадянства
З 2026 року іноземцям, зокрема й українським громадянам, стане складніше отримати паспорт Франції. Нові правила запрацюють у січні.
Про це йдеться на сайті SchengenVisaInfo

Основні зміни

У директиві, яку видав міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїо, містяться вимоги до громадян, які хочуть отримати паспорт країни.
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Так, щоби вважатися громадянином Франції, іноземцям доведеться:
  • на високому рівні опанувати французьку мову — необхідно буде скласти усний та письмовий іспити на рівень B2;
  • орієнтуватися у законах країни та її історії.
«Щоб стати французом, це потрібно заслужити, і ми повинні бути дуже, дуже вимогливими», — підкреслив Бруно Ретаїо.

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Також серед нових правил — відсутність судимостей: особам, яких засуджено до шести місяців позбавлення волі або більше, громадянство не надаватимуть. Відмови отримуватимуть і нелегальні мігранти.
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Крім того, претендентам на французьке громадянство доведеться підтверджувати професійну інтеграцію — наприклад, надати трудовий контракт на два роки або безстрокову угоду.
За матеріалами:
Novyny.live
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