Франція та Польща підпишуть угоду на випадок військової загрози — Finance.ua

Франція та Польща підпишуть угоду на випадок військової загрози Сьогодні 15:44

Польща та Франція, сьогодні, 9 травня, підпишуть договір який зобов’язуватиме їх допомагати одна одній у разі військової загрози.

Про це повідомляє The Independent

Париж та Франція підпишуть договір на тлі занепокоєння щодо безпеки в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також сумнівів щодо довгострокових зобов’язань президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа щодо безпеки континенту.

Договір буде підписано у французькому місті Нансі. Зокрема він охоплюватиме:

оборону;

енергетику;

ядерну та транспортні галузі.

«Положення, яке ми маємо в договорі, полягає в тому, що в разі загрози нападу на Польщу і Францію обидві країни зобов’язуються надати допомогу, в тому числі військову», — заявив Туск перед від’їздом у Францію.

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