Франція та Польща підпишуть угоду на випадок військової загрози — Finance.ua
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Франція та Польща підпишуть угоду на випадок військової загрози

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Польща та Франція, сьогодні, 9 травня, підпишуть договір який зобов’язуватиме їх допомагати одна одній у разі військової загрози.
Про це повідомляє The Independent.
Париж та Франція підпишуть договір на тлі занепокоєння щодо безпеки в Європі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також сумнівів щодо довгострокових зобов’язань президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа щодо безпеки континенту.
Договір буде підписано у французькому місті Нансі. Зокрема він охоплюватиме:
  • оборону;
  • енергетику;
  • ядерну та транспортні галузі.
«Положення, яке ми маємо в договорі, полягає в тому, що в разі загрози нападу на Польщу і Францію обидві країни зобов’язуються надати допомогу, в тому числі військову», — заявив Туск перед від’їздом у Францію.
За матеріалами:
РБК-Україна
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