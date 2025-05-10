У Франції заборонять короткі авіаперельоти на користь потягів — Finance.ua

У Франції заборонять короткі авіаперельоти на користь потягів Сьогодні 06:18 — Світ

У Франції заборонять короткі авіаперельоти на користь потягів

Ще у 2023 році Франція почала забороняти короткі авіаперельоти, якщо є дублюючий маршрут потяга, який йде менше ніж дві з половиною години. Це мало зменшити викиди вуглецю. Але виявилось, що поїзд може бути не тільки екологічнішим, а й швидшим.

Про це пише Еuronews.

Чи дійсно поїзд швидший за літак

За даними дослідження Trainline, на деяких маршрутах поїздки на поїзді в Франції займають майже вдвічі менше часу, ніж на літаку. Сервіс порівняв п’ять національних маршрутів на яких скасовують авіаперельоти і з’ясувалось, що потяги набагато вигідніші.

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Наприклад, поїздка з Ренна до Парижа займає менш ніж дві години на поїзді, а на літаку — майже три з половиною. Різниця спричинена тим, що на поїздах не потрібно проходити перевірки безпеки та чекати, як в аеропортах.

Крім того, поїзди відправляються і прибувають у центри міст, а аеропорти часто знаходяться далеко від міста, що також вимагає додаткового часу.

Ще один плюс поїздів — це ціна. Поїздки можуть бути значно дешевшими за авіаперельоти.

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Поїзди також набагато менше шкодять довкіллю. Вони продукують вуглецю в 124−151 разів менше, ніж літаки. Наприклад, подорож з Парижа до Ліона на літаку виробляє понад 90 кг CO2 на людину, а на поїзді — лише 0,69 кг. Французька влада сподівається, що заборона на короткі авіаперельоти допоможе знизити викиди вуглецю.

Але на практиці заборона на авіаперельоти не зменшує викиди так суттєво.

Французька Генеральна дирекція цивільної авіації (DGAC) оцінює, що нове правило може скоротити викиди на 55 000 тонн, що становить лише 2,6% від загальних викидів від внутрішніх авіаперельотів у Франції щороку.

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