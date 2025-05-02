Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів

17
Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів
Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів
Фінська авіакомпанія Finnair 2 травня скасувала близько 140 рейсів через чотиригодинний страйк, організований авіаційною профспілкою.
Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.
Скасування зачіпає приблизно 12 тис. пасажирів. Зупинка в роботі також вплине на наземне обслуговування інших авіакомпаній, повідомляє видання.
Finnair пропонує пасажирам скасованих рейсів альтернативні перельоти.
Як зазначається, авіаційна профспілка відсьогодні організовує чотиригодинний страйк. У ньому беруть участь близько 600 працівників. Вони відповідають за наземне обслуговування та послуги громадського харчування для Finnair, а також за ремонт і технічне обслуговування літаків.
Фінська авіакомпанія Finnair була змушена скасувати майже 300 рейсів у грудні 2024 року через акцію протесту Профспілки пілотів Фінляндії (SLL).
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems