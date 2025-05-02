Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів — Finance.ua

Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів Сьогодні 17:10

Фінський авіаперевізник Finnair через страйк скасував 140 рейсів

Фінська авіакомпанія Finnair 2 травня скасувала близько 140 рейсів через чотиригодинний страйк, організований авіаційною профспілкою.

Про це повідомляє Yle , передає Укрінформ.

Скасування зачіпає приблизно 12 тис. пасажирів. Зупинка в роботі також вплине на наземне обслуговування інших авіакомпаній, повідомляє видання.

Finnair пропонує пасажирам скасованих рейсів альтернативні перельоти.

Як зазначається, авіаційна профспілка відсьогодні організовує чотиригодинний страйк. У ньому беруть участь близько 600 працівників. Вони відповідають за наземне обслуговування та послуги громадського харчування для Finnair, а також за ремонт і технічне обслуговування літаків.

Фінська авіакомпанія Finnair була змушена скасувати майже 300 рейсів у грудні 2024 року через акцію протесту Профспілки пілотів Фінляндії (SLL).

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