У США викрали обладнання для ШІ та дата-центрів на понад $100 млн

У США стрімко зростає кількість крадіжок обладнання, призначеного для дата-центрів та інфраструктури штучного інтелекту. З червня 2026 року злочинці викрали сервери, процесори, чіпи пам’яті, системи охолодження та мідні кабелі на понад $100 млн. Для викрадення вантажів вони поєднують цифрове шахрайство з фізичним перехопленням вантажівок.

Про це повідомляє NBC News.

Як злочинці викрадають обладнання для ШІ

За даними слідчих і галузевих експертів, вантажні злодії комбінують цифрове шахрайство із фізичним перехопленням автопоїздів.

Злочинні угруповання спочатку зламують облікові записи логістичних брокерів або транспортних компаній на цифрових платформах для оголошень про перевезення. Вивчивши накладні та графіки руху цінних вантажів, вони надсилають шкідливі посилання іншим учасникам ринку для захоплення нових акаунтів і розміщують фейкові замовлення.

Згодом зловмисники оформлюють реальне замовлення під виглядом ліцензованого перевізника або за допомогою підроблених документів наймають спільників. Після завантаження на складі сервери перевозять на проміжні бази, де їх перевантажують в інші фури. У цей час замовник отримує фальшиві звіти або спотворені GPS-координати з відстежувальних маячків.

Вантажі на мільйони доларів зникають після інсценованих ДТП

Серед найрезонансніших випадків — викрадення причепа з серверним обладнанням на $13 млн, що прямував до Джорджії, та партії компонентів серверних стійок вартістю $10 млн, яку транспортували з Каліфорнії до Техасу.

В обох епізодах машини охорони були виведені з ладу внаслідок навмисно спровокованих автомобільних зіткнень. Після блокування супроводу трейлери з обладнанням зникали. У випадку з вантажем для Техасу системи моніторингу тривалий час показували плановий маршрут, однак слідчі з’ясували, що зловмисники підробили координати супутникового трекінгу.

За даними компанії Verisk CargoNet, у другому кварталі 2026 року в США та Канаді зафіксовано 677 випадків крадіжок у ланцюгах постачань. Хоча загальна кількість інцидентів зменшилася на 26%, сума збитків стрімко зросла зі $135,7 млн до $304,6 млн. Аналітики Verisk наголошують, що саме викрадення дорогоцінних металів, інфраструктурного обладнання та технологічних компонентів спричинило таке стрибкоподібне зростання фінансових втрат.

За окремою оцінкою компанії Overhaul, що спеціалізується на управлінні ризиками у логістиці, загальні втрати вантажів з обладнанням для ШІ у 2026 році перевищили $150 млн.

«Флагманська стійка для серверів штучного інтелекту сьогодні може коштувати близько $3 млн, через що окремі втрати внаслідок крадіжки лише одного трейлера регулярно перевищують позначку у $30 млн», — наголошують аналітики компанії Overhaul.

Як зазначає у своєму матеріалі видання Ars Technica, у 92% постраждалих поставок дороговартісного обладнання злочинці застосовували методи обману, фальсифікації документів та подвійного брокерства.