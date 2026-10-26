На кордоні з Польщею зупинили львів’янина з айфонами на 1,4 млн грн

Смартфони виявили під час огляду автомобіля, UkraineCustoms

На пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники та прикордонники виявили партію незадекларованих смартфонів орієнтовною вартістю 1,4 млн грн.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Смартфони виявили під час огляду автомобіля

В пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час огляду автомобіля Peugeot працівники митниці спільно з прикордонниками виявили незадекларовану техніку.

Так, 29 річний мешканець Львівщини намагався перемістити в Україну 11 iPhone Duo без сплати обовʼязкових митних платежів. Орієнтовна вартість незадекларованої техніки становить 1,4 млн грн.

Орієнтовна вартість незадекларованої техніки становить 1,4 млн грн, UkraineCustoms