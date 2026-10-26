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На кордоні з Польщею зупинили львів’янина з айфонами на 1,4 млн грн

Кримінал
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Смартфони виявили під час огляду автомобіля
Смартфони виявили під час огляду автомобіля, UkraineCustoms
На пункті пропуску «Краківець-Корчова» митники та прикордонники виявили партію незадекларованих смартфонів орієнтовною вартістю 1,4 млн грн.
Про це повідомляє Державна митна служба України.

Смартфони виявили під час огляду автомобіля

В пункті пропуску «Краківець-Корчова» під час огляду автомобіля Peugeot працівники митниці спільно з прикордонниками виявили незадекларовану техніку.
Так, 29 річний мешканець Львівщини намагався перемістити в Україну 11 iPhone Duo без сплати обовʼязкових митних платежів. Орієнтовна вартість незадекларованої техніки становить 1,4 млн грн.
Орієнтовна вартість незадекларованої техніки становить 1,4 млн грн
Орієнтовна вартість незадекларованої техніки становить 1,4 млн грн, UkraineCustoms
Щодо водія транспортного засобу складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 2 ст. 471 МК України.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняiPhone
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