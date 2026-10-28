Основна база угруповання, за матеріалами розслідування, діяла в місті Самар

Правоохоронці викрили угруповання, учасників якого підозрюють у привласненні військових безпілотників та їх повторному продажу Збройним силам України під виглядом нових. Затримано 16 осіб.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У межах кримінального провадження вже встановлено щонайменше 600 безпілотників, які могли бути незаконно привласнені з військових частин. Частину техніки після зміни ідентифікаційних даних повторно постачали військовим під виглядом нової.

У восьми регіонах провели 66 обшуків

Спецоперація охопила вісім регіонів України, зокрема Київ, Дніпро, Харків, Суми, Запоріжжя, Ужгород, Луцьк та Одещину. Лише вихідними правоохоронці провели одночасно 66 обшуків.

Під час цього етапу операції вилучено 248 безпілотники, майже 13 млн грн готівкою, близько 400 тис. доларів США, 11,9 тис. євро, золоті та срібні злитки, ювелірні вироби, 15 автомобілів, а також документацію та електронні носії інформації. Крім того, вилучено близько 15 тисяч патронів та гранати.

Під час попередніх етапів операції правоохоронці вилучили ще 356 безпілотники різних типів, близько 4 млн грн готівкою, 0.7 кг золота, 9 кг срібла, коштовний годинник, автомобілі та інше майно.

Отже, лише під час задокументованих етапів операції вилучено загалом 604 безпілотника.

Як працювала схема повторного продажу дронів

Угруповання, ймовірно, діяло щонайменше з грудня 2025 року. Його учасники налагодили багаторівневу систему отримання, маскування походження та повторного продажу військових безпілотників.

Спочатку через особисті контакти, оголошення в інтернеті та спеціально створений Telegram-канал підшукували військовослужбовців, готових незаконно продати дрони, які перебували на балансі військових частин.

Безпілотники різних типів нелегально скуповували за цінами, значно нижчими за ринкові. Для приховування нестачі на складах техніку могли документально списувати як втрачену під час бойових дій.

Далі дрони потрапляли до спеціально облаштованих майстерень, де їх ремонтували, очищували, перепаковували та змінювали ідентифікаційні ознаки.

З корпусів видаляли оригінальні серійні номери, замінювали QR-коди та наліпки. Після цього раніше використані або привласнені безпілотники набували вигляду нових виробів. Через підконтрольні підприємства оформлювали договори на постачання такої техніки військовим частинам ЗСУ.

Таким чином, безпілотники, які вже були придбані для потреб оборони та перебували у військових підрозділах, могли повторно продаватися державі за бюджетні кошти.

Основна база угруповання діяла на Дніпропетровщині

Основна база угруповання, за матеріалами розслідування, діяла в місті Самар на Дніпропетровщині. Окремі учасники забезпечували закупівлю дронів у різних регіонах, інші відповідали за ремонт, зміну ідентифікаційних ознак, укладання договорів та розподіл отриманих коштів.

Уже встановлено шість військових частин, до яких могли надходити безпілотники зі зміненими ідентифікаційними даними. Близько 200 таких апаратів перебувають на балансі військових підрозділів.

Покарання

Учасникам схеми інкримінують, залежно від їхньої ролі, привласнення військового майна в умовах воєнного стану та легалізацію майна, одержаного злочинним (ч. 4 ст. 410, ч. 2 ст. 209, КК України).