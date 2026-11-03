Meta створила прототип гуманоїда для свого ШІ

Meta працює над перетворенням свого штучного інтелекту на повноцінного домашнього помічника. Компанія створила перший прототип двоногого гуманоїдного робота Max, який у перспективі має виконувати побутові завдання. Для цього розробку оснастили системою камер і сенсорів, дисплеєм замість обличчя та маніпуляторами з п’ятьма пальцями.

Про це повідомляє The Information.

Проєкт створили спільно з китайською компанією Fourier. Розробка має стати фізичним втіленням штучного інтелекту Muse, щоб той міг не лише взаємодіяти з користувачами в цифровому середовищі, а й виконувати повсякденні завдання.

Характеристики робота Max

Перший робочий прототип гуманоїда Meta створила за три місяці. Робот має зріст близько 1,5 метра та важить приблизно 48 кг. За обробку обчислювальних завдань відповідає процесор Nvidia Jetson Thor.

Серед особливостей конструкції Max:

п’ятипалі маніпулятори, які дають змогу захоплювати навіть невеликі предмети;

дисплей замість обличчя, здатний відображати людську міміку;

динаміки в грудній частині корпусу для відтворення звуків і спілкування з користувачем;

камери та сенсори, які розпізнають жести на відстані до 3 метрів, а голоси — до 5 метрів.

Компанія вже готує наступну версію пристрою — Max 2. У ній планують змінити конструкцію тулуба, вдосконалити кисті для взаємодії з предметами, додати проєктор і нові датчики. Останні мають допомогти роботу впевненіше пересуватися сходами.

Навіщо Meta створює гуманоїда та які є ризики

Стратегічна мета проєкту — перенести технології штучного інтелекту з цифрового простору у фізичний світ. Технічний директор Meta Ендрю Босворт розглядає гуманоїдів як матеріальне втілення ШІ-агента Muse.

У перспективі компанія хоче перетворити віртуального помічника на домашнього асистента, який зможе виконувати фізичну роботу в помешканні.

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Однак для повноцінного використання такого робота в побуті інженерам доведеться розв’язати низку технічних завдань. Зокрема, Max має навчитися точно розпізнавати предмети, безпечно працювати з крихкими речами та самостійно орієнтуватися в середовищі, де постійно змінюються умови.

Окремі питання викликає співпраця Meta з китайською Fourier. Компанія залучила стороннього виробника замість того, щоб самостійно створювати апаратну частину робота. У США такий підхід уже викликав занепокоєння щодо можливого витоку даних і ризику віддаленого доступу до пристроїв.