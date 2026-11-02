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Для декого в Україні змінили правила оформлення водійських прав — деталі

Технології&Авто
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Для декого в Україні змінили правила оформлення водійських прав — деталі
Для декого в Україні змінили правила оформлення водійських прав — деталі
З 1 листопада в Україні діють нові правила для водіїв, яким через стан здоров’я потрібен адаптований автомобіль.
Тепер лікар визначатиме потребу в пристосуванні авто, а конкретне обладнання — уповноважені працівники сервісних центрів МВС.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабінету міністрів № 668.

Як працюватимуть нові правила

Під час медичного огляду лікар оцінюватиме стан здоров’я людини та зазначатиме в медичній довідці, чи потребує вона адаптації автомобіля для безпечного керування.
Якщо така потреба є, уповноважені працівники регіональних сервісних центрів МВС визначатимуть, які саме пристосування потрібні. Йдеться, зокрема, про спеціальне ручне керування та додаткові пристрої. Також вони можуть встановити, що адаптація авто не потрібна.
За результатами оцінювання видаватимуть окрему довідку. Інформацію про необхідні пристосування вноситимуть до графи 12 посвідчення водія у формі спеціальних кодів.

Чи потрібно міняти посвідчення

Нові правила стосуються людей, яким за станом здоров’я потрібне спеціальне обладнання для керування автомобілем. Вони не запроваджують вимоги до всіх водіїв терміново проходити медогляд або обмінювати посвідчення.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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