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В Instagram з’являться відео тривалістю до 90 хвилин

Технології&Авто
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Новий формат має поєднати короткі відео Reels з повноформатними шоу
Новий формат має поєднати короткі відео Reels з повноформатними шоу
Instagram розпочав тестування нового формату відео Features, який дасть змогу завантажувати ролики тривалістю до 90 хвилин. Платформа прагне залучити авторів довгого контенту та посилити конкуренцію з YouTube за глядачів.
Як повідомляє Bild, про старт випробувань 26 жовтня оголосили керівник Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продукту Тесса Лайонс.
Після початкових тестів у Бразилії нову функцію планують впровадити для окремих авторів у США. Дати її запуску в інших регіонах, зокрема в Європі, наразі не уточнювались.

Як працюватиме новий формат відео в Instagram

Новий формат має поєднати короткі відео Reels з повноформатними шоу та іншими довгими роликами. Користувачі зможуть переглянути короткий фрагмент подкасту або програми, а потім перейти до повної версії прямо в Instagram.
Як зазначено в публікації, повноформатні відео також з’являтимуться в рекомендаціях. Ролики планують публікувати в горизонтальному форматі, що, зокрема, має зробити їх зручнішими для перегляду на телевізорах.
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Платформа сподівається залучити подкастерів, коміків та інших творців довгого контенту, а також утримувати глядачів всередині застосунку.
Для Instagram це не перша спроба закріпитися на ринку довгих відео. У 2018 році компанія запустила сервіс IGTV, орієнтований на такий контент, однак у 2022 році його діяльність була припинена.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Instagram
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