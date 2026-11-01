В Instagram з’являться відео тривалістю до 90 хвилин
Instagram розпочав тестування нового формату відео Features, який дасть змогу завантажувати ролики тривалістю до 90 хвилин. Платформа прагне залучити авторів довгого контенту та посилити конкуренцію з YouTube за глядачів.
Як повідомляє Bild, про старт випробувань 26 жовтня оголосили керівник Instagram Адам Моссері та віцепрезидентка з продукту Тесса Лайонс.
Після початкових тестів у Бразилії нову функцію планують впровадити для окремих авторів у США. Дати її запуску в інших регіонах, зокрема в Європі, наразі не уточнювались.
Як працюватиме новий формат відео в Instagram
Новий формат має поєднати короткі відео Reels з повноформатними шоу та іншими довгими роликами. Користувачі зможуть переглянути короткий фрагмент подкасту або програми, а потім перейти до повної версії прямо в Instagram.
Як зазначено в публікації, повноформатні відео також з’являтимуться в рекомендаціях. Ролики планують публікувати в горизонтальному форматі, що, зокрема, має зробити їх зручнішими для перегляду на телевізорах.
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Платформа сподівається залучити подкастерів, коміків та інших творців довгого контенту, а також утримувати глядачів всередині застосунку.
Для Instagram це не перша спроба закріпитися на ринку довгих відео. У 2018 році компанія запустила сервіс IGTV, орієнтований на такий контент, однак у 2022 році його діяльність була припинена.
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