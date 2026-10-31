На чому можна економити водіям авто: як змінились автомобільні звички (опитування)

Для більшості українських водіїв авто залишається частиною щоденного життя, однак вартість пального, ремонту та обслуговування дедалі більше впливає на автомобільні звички.

Але навіть на тлі зростання витрат українці не відмовляються від автомобілів, а уважніше планують витрати на них.

Про це йдеться в результатах нового опитування українських водіїв OLX Запчастини

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Майже 90% опитаних українців протягом останніх шести місяців керували власним або сімейним автомобілем.

Звички водіїв

Автомобіль для українців давно став частиною щоденної рутини — результати опитування це підтверджують. Протягом останніх шести місяців 88% респондентів керували власним або сімейним авто. З них 79% користуються ним щодня або майже щодня, ще 11% — кілька разів на тиждень. Лише близько 11% сідають за кермо раз на тиждень або рідше.

Головним чинником, який змушує українців переглядати частоту поїздок, стала вартість пального:

так для 45% респондентів, чиї автомобільні звички змінилися.

Ще для 35% причиною стала зміна роботи або звичних маршрутів.

На користування автомобілем також впливають доходи та інші витрати — про це сказали 23% опитаних,

21% звернули увагу на вартість ремонту й обслуговування.

Пальне

Зростання витрат не призвело до масової відмови від автомобілів, однак змусило водіїв шукати способи економити.

Найчастіше українці обирають пальне за нижчою ціною — так протягом останнього року робили 29% опитаних. Ще 26% об’єднували кілька справ в одну поїздку або ретельніше планували маршрути, а 21% почали рідше користуватися авто.

Як змінились витрати

Частина водіїв скорочує не лише витрати на щоденні поїздки. По 17% респондентів відкладали необов’язкові покупки для автомобіля або його ремонт і технічне обслуговування.

Кожен десятий придбав економніше авто, 9% почали частіше користуватися громадським транспортом, а 8% перейшли на інший тип пального. Водночас майже чверть опитаних узагалі не намагалася зменшувати витрати на автомобіль.

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Прагнення заощадити впливає і на підготовку авто до зимового сезону. Цього року 83% опитаних планують змінити шини на зимові, водночас найважливішим критерієм вибору для 52% є ціна. Одним зі способів зменшити витрати стає купівля вживаних шин, які за даними OLX можуть коштувати майже вдвічі дешевше за нові, але при цьому не менш якісними.

Купівля шин

Кожен третій опитаний вже обрав або ж розглядає купівлю вживаних шин, за два роки це число виросло вдвічі. На OLX для такого пошуку є широкий вибір: близько 92% активних оголошень про продаж зимових шин припадає саме на вживані варіанти, а загальна кількість оголошень становить майже 80 тисяч. Це дає змогу порівнювати пропозиції різних продавців і шукати комплект відповідно до потреб та бюджету.

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Сам пошук шин також дедалі частіше проходить онлайн: 43% опитаних шукають їх в інтернет-магазинах шин та автотоварів, ще 29% — на онлайн-маркетплейсах і платформах оголошень.

Прагнення заощадити не означає, що водії орієнтуються лише на ціну. Для 46% важливим є рік виробництва шин, для 44% — їхній стан і глибина протектора, а для 41% — характеристики зчеплення та гальмування. Тож під час вибору українці шукають баланс між вартістю, станом шин і безпекою на дорозі.

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Підготовка коліс до зими влетить у копієчку: майже половина респондентів закладає на підготовку шин і коліс від 5 до 20 тис. грн, а 15% — до 5 тис. грн. Витрати понад 20 тис. грн очікують 9%, тоді як 13% не витрачали коштів і не планують цього робити.

Що впливає на автомобільні звички українців

Через повномасштабну війну для частини водіїв значення має і те, де залишати авто та чи є поруч більш захищене місце.

Майже кожен четвертий усе ж переглянув свої звички:

19% тепер намагаються залишати автомобіль у більш захищеному місці,

5% змінили місце паркування з інших причин, пов’язаних із безпекою.

більшість опитаних (61%) не змінювали звичного місця паркування через безпекову ситуацію,

не змінювали звичного місця паркування через безпекову ситуацію, 11% узагалі не мають постійного місця для паркування.

Для частини українців підземний паркінг став не лише місцем для автомобіля, а й простором, де можна перечекати повітряну тривогу або обстріл. Близько 12% опитаних хоча б раз перебували в цей час у припаркованому авто в підземному паркінгу, з них 7% робили це неодноразово. Проте для більшості така можливість недоступна: 78% зазначили, що не мають доступу до підземного паркінгу.

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