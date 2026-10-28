Найбільш продавані у світі моделі авто: вересень 2026 року (рейтинг)

У рейтингу моделей, що найбільше продавалися у світі за 2026 рік, Tesla Model Y посідає 1-ше місце (+8,3%), випереджаючи історичного лідера Toyota Corolla (-3,5%).
Про це повідомляє focus2move.com. До -20% дешевше — порівняйте пропозиції страхових компаній та оформіть поліс Зелена карта онлайн для поїздок за кордон на авто за 5 хвилин.
Світовий ринок автомобілів скорочується з початку року, починаючи з вересня 2026 року, причому втрати розподіляються між більшістю найбільших брендів.
Продажі — з початку року у вересні 2026 року на рівні 62 743 875 одиниць, що на 3,2% менше, ніж у попередньому році.
Найбільш продавані моделі — з вересня 2026 року
- Tesla Model Y +8,3%
- Тойота Королла -3,5%
- Ford F-серії -4,9%
- Тойота Рав4 -22,2%
- Хонда CR-V -0,9%
- Шевроле Сільверадо -3,7%
- Тойота Камрі +1,6%
- Хюндай Туксон +0,1%
- Кіа Спортейдж +0,9%
- Фольксваген Тігуан +2,0%
- Тойота Хайлюкс -4,2%
- Підбирання рампи +24,7%
- Тойота Яріс +2,2%
- Geely Xingyuan -9,6%
- GMC Сьєрра -1.0%
- Тесла Модель 3 -13,8%
- Хонда Цивік -3,4%
- Мазда CX-5 +16,6%
- Кіа Селтос +25,8%
- Honda HR-V -1,7%
Лише дві моделі з першої двадцятки демонструють зростання понад 20%: Kia Seltos (+25,8%) та пікап Ram (+24,7%). Обидві значно випереджають ринок, який знизився на 3,2%.
Mazda CX-5 (+16,6%) — єдина інша модель, що демонструє двозначні показники, а Tesla Model Y (+8,3%) — єдина з лідерів обсягів продажів, яка зростає значними темпами.
Дев’ять моделей з першої двадцятки демонструють зростання, але це зростання зосереджено в кількох моделях. Hyundai Tucson (+0,1%), Kia Sportage (+0,9%) та Toyota Camry (+1,6%) ледь помітно демонструють позитивні результати.
Падіння
Toyota Rav4 (-22,2%) демонструє найбільше падіння в рейтингу та посідає 4-е місце за обсягом продажів. Це найяскравіший випадок втрати імпульсу моделлю з високим рейтингом, а розрив з ринковим показником -3,2% є значним.
Інші моделі Toyota рухаються в різних напрямках. Camry (+1,6%) та Yaris (+2,2%) демонструють помірне зростання, тоді як Corolla (-3,5%) приблизно відповідає ринковому показнику, а Hilux (-4,2%) трохи слабший. П’ять моделей Toyota у першій двадцятці мають результати від -22,2% до +2,2%, що показує, наскільки сильно може розходитися асортимент одного бренду.
Пікапи розділилися
+24,7% у Ram — це другий найкращий результат у топ-20, але Ford F-серії (-4,9%), Chevrolet Silverado (-3,7%) та Toyota Hilux (-4,2%) падають, кожен приблизно на ринковий рівень або трохи більше. GMC Sierra (-1,0%) тримається краще, падаючи менш ніж на третину від падіння ринку.
Таким чином, результат Ram різко контрастує з рештою групи та змінює картину сегмента у двох напрямках.
Усі три моделі Honda у першій двадцятці мають негативні показники: CR-V (-0,9%), HR-V (-1,7%) та Civic (-3,4%). Розрив невеликий, і CR-V та HR-V падають явно менше, ніж ринок. У Honda немає моделі зі значним зростанням і жодної зі стрімким падінням, що контрастує зі значними коливаннями в модельному ряді Toyota та з двома моделями Tesla, які різко розходяться.
Найбільш продавані моделі електромобілів/гібридних авто
Станом на вересень 2026 року.
- Tesla Model Y +8,3%
- Geely Xingyuan -9,6%
- Тесла Модель 3 -13,8%
- BYD Дельфін +25,9%
- Fang Cheng Bao Tai 7 +1939,3%
- Юань BYD зріс на 16,1%
- BYD Song Pro -0,2%
- Літій-і6 +39558,7%
- МГ 4 +193,3%
- Новий двигун Leap Motor A10
Електрифікований сегмент в цілому зростає на 3,5% з початку року та становить 19,8% від загального обсягу галузі, але дані на рівні моделей показують, що це зростання забезпечується окремими моделями, а не розподіляється рівномірно.
Висновки
У Toyota одна модель падає на 22,2%, а інші трохи зростають. Tesla поєднує зростаючу Model Y з Model 3, що падає.
Kia поєднує сильний Seltos з ледь позитивним Sportage, а Ram відривається від інших пікапів.