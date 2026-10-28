Найбільш продавані у світі моделі авто: вересень 2026 року (рейтинг)

У рейтингу моделей, що найбільше продавалися у світі за 2026 рік, Tesla Model Y посідає 1-ше місце (+8,3%), випереджаючи історичного лідера Toyota Corolla (-3,5%).

Про це повідомляє focus2move.com

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Світовий ринок автомобілів скорочується з початку року, починаючи з вересня 2026 року, причому втрати розподіляються між більшістю найбільших брендів.

Продажі — з початку року у вересні 2026 року на рівні 62 743 875 одиниць, що на 3,2% менше, ніж у попередньому році.

Найбільш продавані моделі — з вересня 2026 року

Tesla Model Y +8,3% Тойота Королла -3,5% Ford F-серії -4,9% Тойота Рав4 -22,2% Хонда CR-V -0,9% Шевроле Сільверадо -3,7% Тойота Камрі +1,6% Хюндай Туксон +0,1% Кіа Спортейдж +0,9% Фольксваген Тігуан +2,0% Тойота Хайлюкс -4,2% Підбирання рампи +24,7% Тойота Яріс +2,2% Geely Xingyuan -9,6% GMC Сьєрра -1.0% Тесла Модель 3 -13,8% Хонда Цивік -3,4% Мазда CX-5 +16,6% Кіа Селтос +25,8% Honda HR-V -1,7%

Лише дві моделі з першої двадцятки демонструють зростання понад 20%: Kia Seltos (+25,8%) та пікап Ram (+24,7%). Обидві значно випереджають ринок, який знизився на 3,2%.

Mazda CX-5 (+16,6%) — єдина інша модель, що демонструє двозначні показники, а Tesla Model Y (+8,3%) — єдина з лідерів обсягів продажів, яка зростає значними темпами.

Дев’ять моделей з першої двадцятки демонструють зростання, але це зростання зосереджено в кількох моделях. Hyundai Tucson (+0,1%), Kia Sportage (+0,9%) та Toyota Camry (+1,6%) ледь помітно демонструють позитивні результати.

Падіння

Toyota Rav4 (-22,2%) демонструє найбільше падіння в рейтингу та посідає 4-е місце за обсягом продажів. Це найяскравіший випадок втрати імпульсу моделлю з високим рейтингом, а розрив з ринковим показником -3,2% є значним.

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Інші моделі Toyota рухаються в різних напрямках. Camry (+1,6%) та Yaris (+2,2%) демонструють помірне зростання, тоді як Corolla (-3,5%) приблизно відповідає ринковому показнику, а Hilux (-4,2%) трохи слабший. П’ять моделей Toyota у першій двадцятці мають результати від -22,2% до +2,2%, що показує, наскільки сильно може розходитися асортимент одного бренду.

Пікапи розділилися

+24,7% у Ram — це другий найкращий результат у топ-20, але Ford F-серії (-4,9%), Chevrolet Silverado (-3,7%) та Toyota Hilux (-4,2%) падають, кожен приблизно на ринковий рівень або трохи більше. GMC Sierra (-1,0%) тримається краще, падаючи менш ніж на третину від падіння ринку.

Таким чином, результат Ram різко контрастує з рештою групи та змінює картину сегмента у двох напрямках.

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Усі три моделі Honda у першій двадцятці мають негативні показники: CR-V (-0,9%), HR-V (-1,7%) та Civic (-3,4%). Розрив невеликий, і CR-V та HR-V падають явно менше, ніж ринок. У Honda немає моделі зі значним зростанням і жодної зі стрімким падінням, що контрастує зі значними коливаннями в модельному ряді Toyota та з двома моделями Tesla, які різко розходяться.

Найбільш продавані моделі електромобілів/гібридних авто

Станом на вересень 2026 року.

Tesla Model Y +8,3% Geely Xingyuan -9,6% Тесла Модель 3 -13,8% BYD Дельфін +25,9% Fang Cheng Bao Tai 7 +1939,3% Юань BYD зріс на 16,1% BYD Song Pro -0,2% Літій-і6 +39558,7% МГ 4 +193,3% Новий двигун Leap Motor A10

Електрифікований сегмент в цілому зростає на 3,5% з початку року та становить 19,8% від загального обсягу галузі, але дані на рівні моделей показують, що це зростання забезпечується окремими моделями, а не розподіляється рівномірно.

Висновки

У Toyota одна модель падає на 22,2%, а інші трохи зростають. Tesla поєднує зростаючу Model Y з Model 3, що падає.