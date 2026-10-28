OpenAI представила GPT-6.1 Terra: модель стала дешевшою та точнішою

Компанія OpenAI анонсувала випуск нової ШІ-моделі GPT-6.1 Terra, яка поєднує зорове сприйняття, роботу з комп’ютерними інтерфейсами та покращені можливості міркування. Новинка орієнтована на автоматизацію щоденних рутинних завдань — від обробки документів та інтерпретації креслень до редагування відео.

Вартість використання та продуктивність

анонсі розробників вказано, що вартість використання GPT-6.1 Terra через API на 50% нижча порівняно з попередніми версіями GPT-5.6 Terra та GPT-6.1 Sol. Це робить масову автоматизацію бізнес-процесів, таких як зчитування рахунків та їх внесення до бухгалтерських систем, значно вигіднішою для компаній та розробників.

Модель демонструє суттєве зростання продуктивності в тесті Agents' Last Exam, де оцінюється здатність ШІ використовувати комп’ютерні програми для виконання складних завдань.

За середнього рівня міркувань її результати на 15 відсоткових пунктів вищі за GPT-5.6 Terra, а вартість виконання одного завдання зменшилася приблизно втричі. Також розробники зазначають, що GPT-6.1 Terra працює більш ніж утричі швидше за GPT-6 Astra.

Менше помилок і кращі результати в програмуванні

Важливим оновленням стало зниження кількості галюцинацій та фактичних помилок.

У внутрішніх тестах OpenAI на складні запити частота помилок за низького рівня міркувань впала з 53,6% у попередній моделі до 16,7% у GPT-6.1 Terra, а за максимальних налаштувань знизилася до 4,3%.

В оцінці програмування Terminal-Bench 4.0 нова модель вирішує 50,3% завдань командного рядка, що удвічі перевищує показник GPT-5.6 Terra.