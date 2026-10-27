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iOS 27.2: Apple оновила Siri та виправила понад 160 вразливостей

Технології&Авто
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Apple виправила понад 160 вразливостей безпеки
Apple виправила понад 160 вразливостей безпеки
Apple випустила iOS 27.2 — перше велике оновлення операційної системи iOS 27. Воно додає нові можливості Siri зі штучним інтелектом, контекстні рекомендації в повідомленнях, оновлення FaceTime та інші функції. Також компанія виправила понад 160 вразливостей безпеки.

Siri отримала нові можливості штучного інтелекту

Siri з підтримкою ШІ тепер може пригадувати попередні розмови та використовувати додаткові джерела інформації, зокрема фотографії в повідомленнях, події календаря й голосові повідомлення. Асистент також отримав підтримку французької, японської, корейської, португальської та іспанської мов.
Водночас функція досі недоступна в Україні та потребує iPhone 15 Pro або новішої моделі.

Зміни з’явилися в повідомленнях і фотографіях

У програмі «Повідомлення» з’явилися контекстні рекомендації, які дають змогу, наприклад, відстежувати посилки або додавати запрошення до календаря.
Apple Music отримала чорно-білу іконку й оновлений інтерфейс, а в програмі «Фото» додали редагування підписів у спільних альбомах, захист від дублікатів і нагадування про завершення терміну їхньої дії.
Також система за допомогою SynthID маркує деякі зображення, створені або відредаговані ШІ.

FaceTime та Apple TV

Оновлення розширює можливості FaceTime: функція Dual Capture тепер працює під час групових дзвінків і дає змогу одночасно використовувати передню та задню камери.
У програмі Apple TV з’явилася підтримка профілів на iPhone та iPad, а функція Multiview дає змогу переглядати до чотирьох спортивних трансляцій одночасно.
Для iPhone Duo додали підтримку Apple Pencil USB-C і функцію Edge Light для підсвічування обличчя під час відеодзвінків. Серед інших змін — нові автоматизації в програмі «Команди», оновлення «Подкастів» та «Ігор», а також нагадування про річниці контактів у програмі «Телефон».

Apple виправила понад 160 вразливостей безпеки

iOS 27.2 також містить понад 160 виправлень вразливостей безпеки. За даними Apple, жодну з них не використовували в активних атаках.
За матеріалами:
mezha.media
AppleШІ
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