Електромобіль Ferrari Luce виходить на ринок США

Перший електромобіль Ferrari — модель Luce — коштуватиме в США від 560 800 доларів, а поставки американським клієнтам заплановані на другий квартал 2027 року.

Цікаво, що базовий цінник виявився приблизно на 80 000 доларів меншим за суму в 640 000 доларів, яка фігурувала в новинах про Luce з моменту її презентації в травні.

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Під час презентації Luce в Римі 25 травня компанія Ferrari не оголосила ціну для ринку США, натомість назвала вартість у Європі — 550 000 євро. Більшість ЗМІ, включно з нами, перерахували цю суму за тогочасним курсом і отримали приблизно 640 000 доларів. Проблема полягає в тому, що ціни на автомобілі в Європі зазвичай вказуються вже з урахуванням ПДВ, а в Італії його ставка становить 22%.

Якщо відняти податок, то в Італії Luce коштує близько 450 800 євро. За нинішнім курсом це становить близько 506 000 доларів. Отже, ціна для США приблизно на 55 000 доларів вища за ту, яку сплачує італійський покупець без урахування податків. До того ж американським покупцям доведеться додатково сплатити податок з продажу.

Частково така різниця зумовлена ​​торговельною політикою. На автомобілі, вироблені в Європі, у США зараз діє мито в розмірі 15%; минулого року Ferrari вже підвищила ціни на деякі моделі у своєму американському асортименті, щоб компенсувати ці витрати.

На думку аналітиків, усе це жодним чином не сповільнить продажі. Ferrari розпродала всю квоту моделі Luce на 2026 рік — трохи менше 500 екземплярів — менш ніж за два місяці, причому значну частку замовлень забезпечив ринок Китаю. У серпні перше серійне шасі було продано за 40 мільйонів доларів на благодійному аукціоні на користь фонду Ferrari Foundation.