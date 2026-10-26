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Instagram з’явився на Apple TV

Технології&Авто
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Instagram для Apple TV
Instagram для Apple TV
Instagram випустив застосунок для медіаплеєрів Apple TV. Він дозволяє дивитися Reels, довгі відео та прямі трансляції на великому екрані.
Про це повідомляє MacRumors.
Телевізійна версія Instagram дає змогу переглядати відео улюблених авторів, шукати новий контент і продовжувати перегляд, розпочатий на іншому пристрої. Meta позиціює її як застосунок для спільного перегляду з друзями або родиною.

Коли вийшов Instagram для Apple TV

Застосунок, імовірно, вийшов 23 жовтня — саме цією датою позначена версія 66.0 для Apple TV. Ще 19 жовтня архівна сторінка Instagram в App Store вказувала сумісність лише з iPhone та iPad.
Instagram для Apple TV вже доступний в App Store та потребує tvOS 26.0 або новішої версії операційної системи.

На яких телевізорах уже працює Instagram

Meta почала тестувати Instagram для телевізорів у США наприкінці 2025 року на Amazon Fire TV. У лютому 2026-го застосунок з’явився на Google TV, а в червні — на телевізорах Samsung. Спочатку він був зосереджений на автоматичному відтворенні тематичних добірок Reels, але пізніше компанія додала довгі відео та трансляції.
Версія для Apple TV вийшла приблизно через рік після того, як Instagram нарешті отримав повноцінний застосунок для iPad.
За матеріалами:
mezha.media
InstagramApple
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