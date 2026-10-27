Найпопулярніші кольори нових авто в Україні
36% від усіх реалізованих нових легковиків отримали саме сіре забарвлення.
Абсолютним фаворитом у цій «сірій» команді став популярний японський кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Другу сходинку в рейтингу водійських симпатій впевнено тримає білий колір, який обрали 27 відсотків покупців. Найбільш масовою моделлю у цьому світлому відтінку виявився практичний та доступний Renault Duster.
Класичні чорні автомобілі опинилися лише на третьому місці з показником у 17 відсотків. Цікаво, що в такому солідному забарвленні українці найчастіше реєстрували преміальні позашляховики Toyota LC Prado.
Зелений колір кузова припав до душі 7 відсоткам вітчизняних автомобілістів. Тут першість знову здобув універсальний кросовер Renault Duster, який чудово виглядає у фірмовому забарвленні.
Замикає п’ятірку лідерів синій колір, якому віддали перевагу 5 відсотків покупців нових машин. Головним бестселером серед синіх авто став компактний міський хетчбек Skoda Fabia.
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