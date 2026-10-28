85% експертів SoftServe вважають, що роботи стануть звичними в побуті за 5−10 років

Більшість опитаних експертів із робототехніки SoftServe вважають, що роботам знадобиться щонайменше 5−10 років, щоб стати звичною частиною повсякденного життя. Водночас найближчими роками в побуті можуть поширитися вузькоспеціалізовані роботи для прибирання, догляду за садом та виконання інших домашніх завдань.

Про це свідчать результати внутрішнього опитування інженерів-робототехніків SoftServe, повідомляє пресслужба компанії.

Коли роботи стануть звичними в повсякденному житті

Внутрішнє опитування інженерів-робототехніків SoftServe показує наступні цифри: на запитання, коли роботи стануть звичайною частиною життя, 44% респондентів відповіли, що це станеться через п’ять-десять років, а ще 41% вважають, що на це піде понад десять років.

Особливо багато часу для впровадження у масовий побут, на думку опитаних інженерів, потребуватимуть повноцінні універсальні гуманоїдні роботи, здатні виконувати майже будь-які завдання.

«Часто за прогрес у робототехніці вважають появу одного робота, який вміє все. Насправді цей прогрес зазвичай відбувається завдання за завданням. Робот має виконувати щось надійно, безпечно й за доступною ціною в реальному, непередбачуваному середовищі, а не просто вражати на демонстрації», — коментує керівник відділу робототехніки в SoftServe Любомир Демків.

Які роботи можуть стати популярними найближчими роками

Разом з тим, 51% опитаних вважають, що упродовж найближчих п’яти років роботи дещо покращать їхнє життя, а 20% сподіваються на суттєве покращення.