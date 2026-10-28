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85% експертів SoftServe вважають, що роботи стануть звичними в побуті за 5−10 років

Технології&Авто
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85% експертів SoftServe вважають, що роботи стануть звичними в побуті за 5−10 років
85% експертів SoftServe вважають, що роботи стануть звичними в побуті за 5−10 років
Більшість опитаних експертів із робототехніки SoftServe вважають, що роботам знадобиться щонайменше 5−10 років, щоб стати звичною частиною повсякденного життя. Водночас найближчими роками в побуті можуть поширитися вузькоспеціалізовані роботи для прибирання, догляду за садом та виконання інших домашніх завдань.
Про це свідчать результати внутрішнього опитування інженерів-робототехніків SoftServe, повідомляє пресслужба компанії.

Коли роботи стануть звичними в повсякденному житті

Внутрішнє опитування інженерів-робототехніків SoftServe показує наступні цифри: на запитання, коли роботи стануть звичайною частиною життя, 44% респондентів відповіли, що це станеться через п’ять-десять років, а ще 41% вважають, що на це піде понад десять років.
Особливо багато часу для впровадження у масовий побут, на думку опитаних інженерів, потребуватимуть повноцінні універсальні гуманоїдні роботи, здатні виконувати майже будь-які завдання.
«Часто за прогрес у робототехніці вважають появу одного робота, який вміє все. Насправді цей прогрес зазвичай відбувається завдання за завданням. Робот має виконувати щось надійно, безпечно й за доступною ціною в реальному, непередбачуваному середовищі, а не просто вражати на демонстрації», — коментує керівник відділу робототехніки в SoftServe Любомир Демків.

Які роботи можуть стати популярними найближчими роками

Разом з тим, 51% опитаних вважають, що упродовж найближчих п’яти років роботи дещо покращать їхнє життя, а 20% сподіваються на суттєве покращення.
Експерти спрогнозували, що слідом за роботом-пилососом, який вже став масовим рішенням, масової популярності також набуде робот для догляду за садом. Таку відповідь дали 27% респондентів. Ще 20% респондентів очікують, що масовою побутовою категорією стане робот-компаньйон для догляду за літніми людьми, а 11% обрали робота для прасування.
За матеріалами:
dev.ua
ТехнологіїРоботи
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