Скільки коштують 100 км на авто з різними видами палива

Скільки тепер коштують 100 км на авто з різними видами палива. Для порівняння екаперти взяли п’ять простих сценаріїв: бензин — 7,0 л/100 км, дизель — 6,0 л, бензиновий гібрид — 6,0 л, LPG — 10,0 л та електромобіль — 18 кВт·год/100 км.

За розрахунковими сценаріями на 22−23 жовтня 2026 року 100 км коштують:

635 грн для бензинового Volkswagen Golf,

621 грн для дизельного Volkswagen Passat,

544 грн для Toyota RAV4 Hybrid,

530 грн для Lanos із ГБО,

396 грн для електромобіля на публічній DC-станції та 78 грн при домашньому заряджанні.

За річного пробігу 20 тис. км різниця стає значно відчутнішою: енергія для руху коштуватиме близько 127 тис. грн для бензинового автомобіля, 124 тис. грн для дизельного, 109 тис. грн для гібрида, 106 тис. грн для LPG, 79 тис. грн для електромобіля на публічній швидкій зарядці та 15,6 тис. грн при домашньому заряджанні.

Це ще не повна вартість володіння, оскільки тут немає сервісу, ремонту, страхування та втрати вартості. Але саме такі цифри вже можуть змінювати спосіб, у який покупець порівнює два автомобілі з різною початковою ціною.

Для продавця це означає, що демонструвати лише різницю у вартості самих машин стає дедалі менш переконливо. Значно корисніше показати клієнту, скільки ця різниця означатиме за його реального річного пробігу.

Дизель

100 км на дизельному автомобілі коштують 621 грн, тоді як на бензиновому — 635 грн, тобто різниця стала майже символічною.

Це не означає, що дизель утратив сенс. Для великого пробігу трасою автомобіль із реально низькою витратою все ще може бути вигідним, однак його перевагу варто рахувати разом із технічними ризиками, обслуговуванням паливної системи, турбіни та систем очищення вихлопу.

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Для дилера це важлива зміна в продажі: дизель уже складніше позиціонувати просто як «економніший варіант», якщо покупець проїжджає небагато або переважно містом.

Електромобіль має дві різні ціни 100 км

Економіка електромобіля найбільше залежить від того, де він заряджається.

За побутового тарифу 4,32 грн/кВт·год наші умовні 100 км коштують близько 78 грн, тоді як на публічній швидкій DC-станції за типовим індексом EVBOOST — уже приблизно 396 грн.

Для дилера це означає, що покупцеві електромобіля варто одразу ставити одне з головних запитань: де він буде заряджатися більшу частину часу. Клієнту з гаражем, приватним будинком або зарядкою на роботі можна показувати одну економіку володіння, а людині, яка повністю залежатиме від публічної інфраструктури, — зовсім іншу.

У продажах електромобілів це може бути важливішим аргументом, ніж навіть паспортний запас ходу.

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LPG залишається дешевшим

Автомобіль на LPG витрачає близько 530 грн на 100 км, що все ще дешевше за бензин та дизель. Однак саме LPG від початку вересня подорожчав найсильніше, тому його перевагу теж варто рахувати заново.

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За нинішніми цінами різниця між бензиновим та LPG-сценаріями становить приблизно 1,05 грн на кілометр. Якщо переобладнання коштує 10 тис. грн, для простої окупності потрібно близько 9,5 тис. км, хоча реальний строк буде довшим через використання бензину при запуску, обслуговування ГБО та особливості конкретного двигуна.