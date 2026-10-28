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Китайська Chery представила нового гуманоїдного робота

Технології&Авто
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Робот під назвою MoBo призначений для використання як особистий помічник та компаньйон
Робот під назвою MoBo призначений для використання як особистий помічник та компаньйон
Китайський виробник автомобілів Chery анонсував свого нового гуманоїдного робота, який, за словами представників виробника, «покладе край самотності» для літніх людей. Робот під назвою MoBo призначений для використання як особистий помічник та компаньйон.
Про це пише News.com.au.
«Це схоже на компаньйона, якого можна обійняти будь-коли. Це покладає край самотності», — сказала Іветт Гао, директорка з продукції підрозділу робототехніки Chery AiMOGA.
Китайська Chery представила нового гуманоїдного робота

Що вміє робот MoBo

Використовуючи технологію штучного інтелекту, MoBo розроблений для вивчення звичок та особистих уподобань власника й адаптації своєї поведінки до його конкретних потреб.
Під час демонстрації було показано, як пристрій нагадує літнім людям, які ліки приймати, та заколисує їх, розповідаючи історії з минулого власника.
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Також було показано, що він виступає вихователем і компаньйоном для дітей, допомагаючи їм вивчати нові мови і навіть навчаючи їх танцювати.
Водночас Гао каже, що MoBo не призначений для того, щоб замінити людей чи їхні стосунки. Однак, вона наголосила на здатності робота виступати компаньйоном для самотніх та вразливих.
«Коли ти втомився, MoBo складає дитині компанію. Коли ти не можеш повернутися вчасно, MoBo розповідає історії, які твої батьки розповідали сотні разів. Самотність — це не просто бути на самоті. Це не мати кому розповісти про свій день. Це відчуття, що ніхто про тебе не думає. MoBo це змінює», — підкреслили розробники.

Коли MoBo з’явиться на ринку

MoBo вперше було представлено на саміті Chery, який зараз проходить у місті Уху, Китай. Робот-персональний помічник буде доступний по всьому світу.
За словами виконавчого віце-президента Chery Automobile Чжана Гуйнбіна, вони планують розширити виробництво роботів. Наступний етап включатиме роботів, здатних виконувати виробничу роботу, а потім перехід до складніших домашніх помічників.
Зрештою, керівники Chery вважають, що їхні персональні домашні роботи зможуть готувати, прибирати та навіть робити покупки для своїх власників.
За матеріалами:
НВ
РоботиШІ
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