Російський авторинок перетворюється на Кубу — чому так

Про так званий «кубинський сценарій» для російського авторинку заявив керівник центру фінансової аналітики Сбербанку Михайло Матовников на Стратегічному форумі автоіндустрії.

Як передає РБК , на запитання, чи може така модель остаточно сформуватися до 2030 року, він відповів, що «в певному сенсі ми вже там».

Що означає «кубинський сценарій»

Порівняння з Кубою з’явилося не випадково. Після революції 1959 року та американського торговельного ембарго постачання нових автомобілів і запчастин на острів різко скоротилося, тому місцеві власники десятиліттями підтримували на ходу машини 1950-х років.

Уросії ситуація інша за масштабом і причинами, однак логіка поступово стає схожою: нових автомобілів недостатньо, вони дорогі, а значна частина населення продовжує користуватися старими машинами або купує ще старіші на вторинному ринку.

За словами Матовникова, російська специфіка полягає ще й у постійному переміщенні автомобілів між регіонами. Нові машини переважно купують у великих містах, а після кількох років експлуатації та здешевлення вони переходять на вторинний ринок і поступово мігрують далі країною.

Середньому російському автомобілю вже понад 15 років

Статистика добре підтверджує цю тенденцію. За даними «Автостату», станом на 1 липня 2026 року середній вік легкового автомобіля в росії становив 15,4 року. При цьому весь парк налічував близько 47,7 млн легковиків.

Ще показовіша вікова структура. На початку 2026 року 32,73 млн легкових автомобілів були старшими за десять років, тобто такі машини становили 69% усього парку. Автомобілі віком до трьох років займали лише 7,9%.

На вторинному ринку картина майже така сама. За даними «Автостату», близько 70% автомобілів із пробігом, які купують у росії, уже мають вік десять років і більше.

У Москві парк молодший, на Далекому Сході — майже 22 роки

Різниця між регіонами дуже велика, і саме вона добре пояснює механіку «перетікання» старих автомобілів.

У Москві середній вік легковика становить 11,5 року, у Санкт-Петербурзі — 12,4 року. Натомість на Далекому Сході середній автомобіль має вже 21,8 року, а в Сибіру — 18,7 року. На Північному Кавказі показник становить 15,9 року.