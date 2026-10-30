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Honda готує новий Accord із футуристичним дизайном

Технології&Авто
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Honda
Honda
Honda готує масштабне оновлення седана Accord, який може отримати футуристичний дизайн, модернізовані гібридні силові установки та незвичний варіант кузова. За попередніми даними, автомобіль зразка 2028 модельного року суттєво відрізнятиметься від актуальної версії.
Про це повідомляє Motor1.

Якою може бути новинка

За чутками, новинка отримає стилістику, натхненну концептами Honda 0 Series. Очікуються вужчі фари, повністю перероблена передня частина та задня світлова смуга на всю ширину кузова. У салоні може з’явитися великий екран мультимедійної системи, водночас фізичні кнопки керування кліматом і аудіосистемою, ймовірно, залишаться. Втім, опубліковані зображення є рендерами, а не офіційними фотографіями серійного автомобіля.
Окрему увагу привертає можливість появи піднятого хетчбека, який нагадуватиме кросовер. Він може стати альтернативою традиційному седану та отримати нові чотирициліндрові двигуни.
Honda також готує вдосконалену гібридну систему з двома електромоторами, яку планує впроваджувати з 2027 року. Наразі актуальний Accord пропонується з 1,5-літровим турбодвигуном потужністю 192 к.с. або гібридною установкою на 204 к.с.
Honda готує новий Accord із футуристичним дизайном
Якщо інформація про графік виходу підтвердиться, оновлений седан дебютує у другій половині 2027 року як модель 2028 року. Виробництво піднятого хетчбека, за попередніми даними, може розпочатися в середині 2029 року. Водночас Honda поки офіційно не підтвердила ані характеристики автомобіля, ані появу нової версії кузова.
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Орієнтовна стартова ціна оновленого Accord може становити близько 30 000 доларів (приблизно 1,3 млн грн). Для порівняння, актуальний Honda Accord LX 2026 модельного року у США коштує від 29 690 доларів з урахуванням доставки, а гібридна версія Sport — від 35 090 доларів. Остаточні ціни та комплектації майбутньої новинки поки невідомі.
За матеріалами:
uamotors
Авто
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