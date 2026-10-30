Anduril випустить ноутбук BlueChip американського виробництва у 2027 році

Anduril і Qualcomm Technologies представили BlueChip — нову лінійку комп’ютерної техніки, виробництво якої розвиватимуть у США. Першим продуктом стане ноутбук на платформі Snapdragon X Series, замовлення на який планують почати приймати у 2027 році.

Про це йдеться в повідомленні Anduril.

Яким буде ноутбук BlueChip

Компанія вже створила робочі прототипи ноутбука. BlueChip орієнтуватиметься на державні установи, оборонний сектор, екстрені служби та інші критично важливі галузі.

Ноутбук проєктують і складатимуть у США. Qualcomm постачатиме платформу Snapdragon X Series, яка забезпечуватиме роботу процесора, графіки та ШІ безпосередньо на пристрої.

Anduril адаптує конструкцію під можливості американських постачальників. Зокрема, компанія розробляє корпус для виготовлення на місцевих підприємствах, підбирає доступні для серійної обробки метали та створює системи живлення з урахуванням наявних американських акумуляторних технологій.

Також Anduril працює над технологією з’єднання матеріалів для використання захисного скла дисплея американського виробництва. Детальних характеристик ноутбука та його ціни компанія не назвала.

Виробництво компонентів розвиватимуть у США

Складати плати планують на заводі Anduril Arsenal-1 в Огайо. Паралельно компанія розвиває американське виробництво корпусів, компонентів акумуляторів та іншого обладнання, перевіряє постачальників і готується до випуску.

За даними Anduril, понад 90% вартості закуплених компонентів прототипів припадає на постачальників зі США та союзних країн. Це показник витрат на компоненти, а не частка деталей, виготовлених винятково у США.

До запланованої доступності продукту у 2027 році компанія хоче розширити місцеве виробництво компонентів. Довгострокова мета — створити повністю американський ланцюг постачання.

Чому Anduril робить ставку на американське виробництво

У компанії пояснюють проєкт залежністю США від закордонного виробництва комп’ютерів і комплектовання. На думку Anduril, конфлікти або перебої в міжнародних постачаннях можуть обмежити доступ до техніки, потрібної зокрема для критичної державної інфраструктури.

Компанія зазначає, що інвестицій у виробництво напівпровідників недостатньо для випуску готових комп’ютерів: також потрібні друковані плати, дисплеї, акумулятори та інші компоненти, які значною мірою виготовляють за кордоном.

BlueChip тестують із програмною платформою Lattice

За словами засновника Anduril Палмера Лакі, компанія вже тестує на BlueChip власну платформу управління Lattice. 26 жовтня під час брифінгу він повідомив, що програмне забезпечення запускали з Windows і двома варіантами Linux, які використовують військові.

Lattice обʼєднує дані сенсорів і допомагає операторам відстежувати загрози та координувати роботу безпілотних систем.