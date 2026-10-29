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Мінцифри планує залучити інвесторів до будівництва ШІ-датацентру в Україні

Технології&Авто
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Міністерство цифрової трансформації України планує розширити суверенну інфраструктуру для штучного інтелекту, залучивши інвестиційні компанії до будівництва великого дата-центру в Україні.
Про це повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук під час конференції Technovation у межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у Києві, передає агентство «Інтерфакс-Україна».
«Наприкінці літа ми запустили так звану суверенну інфраструктуру, ми називаємо це АІ-фабрика. Це наш невеличкий датацентр, ми хочемо його розширити», — пояснила Ферчук.

Як планують розширювати ШІ-інфраструктуру

За словами Ферчук, Мінцифри планує провести конкурс для інвестиційних компаній, зацікавлених у будівництві відповідного датацентру на території України.
Власна інфраструктура, за її словами, дасть змогу експериментувати не лише з фронтир-моделями, а й іншими моделями, які будуть обробляти відповідну інформацію.
«Це важлива частина суверенітету, в тому числі суверенітету у напрямку ШІ, і для бурхливого розвитку нам треба туди рухатися», — зауважила міністерка.
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Також Мінцифри планує у січні 2027 року здійснити запуск у публічному форматі національної мовної моделі та корпусу даних, що реалізується спільно з мобільним оператором зв’язку «Київстаром».
Загалом говорячи про стратегію міністерства, Ферчук зазначила, що відомство продовжить розвивати державні послуги, а також працюватиме над поліпшенням інвестиційної привабливості «Дія City» для залучення українських та іноземних інвестицій.
«Коли говоримо про закордонні інвестиції, це і про вихід на міжнародні ринки», — додала міністерка.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ШІТехнології
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