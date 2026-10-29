Мінцифри планує залучити інвесторів до будівництва ШІ-датацентру в Україні

Міністерство цифрової трансформації України планує розширити суверенну інфраструктуру для штучного інтелекту, залучивши інвестиційні компанії до будівництва великого дата-центру в Україні.

Про це повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук під час конференції Technovation у межах Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) у Києві, передає агентство «Інтерфакс-Україна».

«Наприкінці літа ми запустили так звану суверенну інфраструктуру, ми називаємо це АІ-фабрика. Це наш невеличкий датацентр, ми хочемо його розширити», — пояснила Ферчук.

Як планують розширювати ШІ-інфраструктуру

За словами Ферчук, Мінцифри планує провести конкурс для інвестиційних компаній, зацікавлених у будівництві відповідного датацентру на території України.

Власна інфраструктура, за її словами, дасть змогу експериментувати не лише з фронтир-моделями, а й іншими моделями, які будуть обробляти відповідну інформацію.

«Це важлива частина суверенітету, в тому числі суверенітету у напрямку ШІ, і для бурхливого розвитку нам треба туди рухатися», — зауважила міністерка.

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Національну мовну модель планують запустити у 2027 році

Також Мінцифри планує у січні 2027 року здійснити запуск у публічному форматі національної мовної моделі та корпусу даних, що реалізується спільно з мобільним оператором зв’язку «Київстаром».

Загалом говорячи про стратегію міністерства, Ферчук зазначила, що відомство продовжить розвивати державні послуги, а також працюватиме над поліпшенням інвестиційної привабливості «Дія City» для залучення українських та іноземних інвестицій.