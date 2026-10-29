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ChatGPT тепер можна підключити до iCloud Mail і Calendar

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Інтеграції доступні на всіх тарифах у вебверсії, настільному застосунку та на iOS
Інтеграції доступні на всіх тарифах у вебверсії, настільному застосунку та на iOS
До ChatGPT тепер можна підключити iCloud Mail та iCloud Calendar, щоб шукати листи, переглядати розклад і змінювати події через чат. Інтеграції доступні на всіх тарифах у вебверсії, настільному застосунку та на iOS.
Про це OpenAI повідомила в описі оновлення від 27 жовтня.

Які можливості відкривають інтеграції

Поштовий плагін дозволяє знаходити й читати повідомлення, працювати з чернетками та надсилати листи. Календарний — переглядати, створювати й редагувати події, які синхронізуються через iCloud. Обидва також підтримують пошук контактів у режимі читання.
Інтеграція працює саме із сервісами iCloud. Наприклад, якщо до застосунку «Пошта» на iPhone додана скринька Gmail або Outlook, підключення iCloud Mail не відкриє ChatGPT доступ до її листів. Для цього потрібно окремо під’єднати відповідний сервіс.
Пошту й календар також підключають окремо. Для iCloud Mail потрібно вказати адресу з доменом @icloud.com, @me.com або @mac.com. Для календаря — основну електронну адресу облікового запису Apple, яка може відрізнятися від поштової скриньки iCloud. OpenAI уточнює, що авторизація одного плагіна не надає доступу до іншого.

Як підключити iCloud Mail і Calendar

Для входу використовується спеціальний пароль застосунку, а не основний пароль Apple ID. Його можна створити на сайті керування обліковим записом Apple у розділі «Вхід і безпека». Для цього має бути увімкнена двофакторна автентифікація. Такий пароль можна відкликати окремо, після чого відповідне підключення втратить доступ до акаунта.
OpenAI поступово розгортає обидві інтеграції в усьому світі. У корпоративних робочих просторах їхня доступність залежить і від налаштувань адміністратора. Окремі плагіни для Apple Contacts та Reminders до цього запуску не входять.
За матеріалами:
mezha.media
ChatGPTЧат ботШІ
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