Україна планує створити за кордоном дата-центр для державних даних

Україна працює над створенням дата-центру за кордоном, який матиме окрему територію та дипломатичний статус, аналогічний посольству. Це має посилити захист державних даних і цифрової інфраструктури від фізичних загроз.
Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.
Навіщо Україні дата-центр за кордоном
Розміщення частини державних даних за межами України допоможе зберегти їх у разі пошкодження української інфраструктури. Дипломатичний статус дата-центру має забезпечити додаткові юридичні та фізичні гарантії безпеки.
Водночас це не означатиме, що на території об’єкта діятиме українське законодавство.
«У світі є відповідні приклади. Зокрема, Естонія використовує дата-центр у Люксембурзі для зберігання державних даних. Ми теж ведемо переговори з Люксембургом та з іншими країнами, які пропонують подібні рішення», — зазначив Балашов.
Наразі проєкт перебуває на стадії реалізації, однак остаточне місце розташування дата-центру ще не визначили.
Як зберігатимуть державні дані
Створення закордонного дата-центру не передбачає повного перенесення державних ресурсів за межі країни. За словами Балашова, в Україні мають залишатися копії даних, а власники інформаційних систем повинні розробити процедури для швидкого відновлення їхньої роботи.
Для резервного зберігання державних реєстрів можуть залучати іноземних хмарних провайдерів, авторизованих в Україні, а також українські компанії, які мають інфраструктуру за кордоном.
Серед можливих постачальників таких послуг заступник міністра назвав GigaCloud, De Novo та дата-центр «Парковий». Водночас розміщувати державні ресурси в інфраструктурі, пов’язаній із країнами, недружніми до України, або з тимчасово окупованими територіями заборонено.