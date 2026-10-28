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Україна планує створити за кордоном дата-центр для державних даних

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Україна планує створити за кордоном дата-центр для державних даних
Україна планує створити за кордоном дата-центр для державних даних
Україна працює над створенням дата-центру за кордоном, який матиме окрему територію та дипломатичний статус, аналогічний посольству. Це має посилити захист державних даних і цифрової інфраструктури від фізичних загроз.
Про це в інтерв’ю Інтерфакс-Україна розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

Навіщо Україні дата-центр за кордоном

Розміщення частини державних даних за межами України допоможе зберегти їх у разі пошкодження української інфраструктури. Дипломатичний статус дата-центру має забезпечити додаткові юридичні та фізичні гарантії безпеки.
Водночас це не означатиме, що на території об’єкта діятиме українське законодавство.
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«У світі є відповідні приклади. Зокрема, Естонія використовує дата-центр у Люксембурзі для зберігання державних даних. Ми теж ведемо переговори з Люксембургом та з іншими країнами, які пропонують подібні рішення», — зазначив Балашов.
Наразі проєкт перебуває на стадії реалізації, однак остаточне місце розташування дата-центру ще не визначили.

Як зберігатимуть державні дані

Створення закордонного дата-центру не передбачає повного перенесення державних ресурсів за межі країни. За словами Балашова, в Україні мають залишатися копії даних, а власники інформаційних систем повинні розробити процедури для швидкого відновлення їхньої роботи.
Для резервного зберігання державних реєстрів можуть залучати іноземних хмарних провайдерів, авторизованих в Україні, а також українські компанії, які мають інфраструктуру за кордоном.
Серед можливих постачальників таких послуг заступник міністра назвав GigaCloud, De Novo та дата-центр «Парковий». Водночас розміщувати державні ресурси в інфраструктурі, пов’язаній із країнами, недружніми до України, або з тимчасово окупованими територіями заборонено.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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