Державний аграрний реєстр поставив на паузу прийом заявок на критичність

У Державному аграрному реєстрі тимчасово призупинили прийом заявок на визначення підприємств агропромислового комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомила пресслужба ДАР.

Чому призупинили прийом заявок

23 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1328 «Деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».

Відповідно до пункту 2 постанови, центральні органи виконавчої влади та інші уповноважені органи мають протягом десяти днів із дня набрання нею чинності переглянути та узгодити критерії визначення підприємств критично важливими з урахуванням внесених змін.

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У зв’язку з необхідністю перегляду та приведення галузевих критеріїв у відповідність до оновлених вимог законодавства прийом заявок у ДАР призупинено до врегулювання відповідних питань.

Про відновлення прийому заявок повідомлять додатково на офіційних інформаційних ресурсах.