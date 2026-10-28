Державний аграрний реєстр поставив на паузу прийом заявок на критичність

У Державному аграрному реєстрі тимчасово призупинили прийом заявок на визначення підприємств агропромислового комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
23 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1328 «Деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».
Відповідно до пункту 2 постанови, центральні органи виконавчої влади та інші уповноважені органи мають протягом десяти днів із дня набрання нею чинності переглянути та узгодити критерії визначення підприємств критично важливими з урахуванням внесених змін.
У зв’язку з необхідністю перегляду та приведення галузевих критеріїв у відповідність до оновлених вимог законодавства прийом заявок у ДАР призупинено до врегулювання відповідних питань.
Про відновлення прийому заявок повідомлять додатково на офіційних інформаційних ресурсах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що на сайті Кабінету Міністрів України оприлюднили постанову № 1328, яка змінює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд збільшив ліміт бронювання для працівників паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та оборонно-промислового комплексу (ОПК) до 95%. У першому проєкті постанови пропонували встановити його на рівні 85%.