0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Державний аграрний реєстр поставив на паузу прийом заявок на критичність

Аграрний ринок
22
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
У Державному аграрному реєстрі тимчасово призупинили прийом заявок на визначення підприємств агропромислового комплексу критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це повідомила пресслужба ДАР.

Чому призупинили прийом заявок

23 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1328 «Деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час».
Відповідно до пункту 2 постанови, центральні органи виконавчої влади та інші уповноважені органи мають протягом десяти днів із дня набрання нею чинності переглянути та узгодити критерії визначення підприємств критично важливими з урахуванням внесених змін.
Читайте також
У зв’язку з необхідністю перегляду та приведення галузевих критеріїв у відповідність до оновлених вимог законодавства прийом заявок у ДАР призупинено до врегулювання відповідних питань.
Про відновлення прийому заявок повідомлять додатково на офіційних інформаційних ресурсах.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що на сайті Кабінету Міністрів України оприлюднили постанову № 1328, яка змінює порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Уряд збільшив ліміт бронювання для працівників паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) та оборонно-промислового комплексу (ОПК) до 95%. У першому проєкті постанови пропонували встановити його на рівні 85%.
За матеріалами:
Finance.ua
АгробізнесМобілізація
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems