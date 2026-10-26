Корецький анонсував новий суспільний договір щодо мобілізації та бронювання

Уряд прагне знайти баланс між потребами економіки та обороноздатністю України, водночас припинивши зловживання системою бронювання військовозобов’язаних. Нові правила мають обмежити випадки, коли підприємства отримують право бронювати працівників без достатніх підстав.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час Київського міжнародного економічного форум (КМЕФ), передає Dilo.

Чому уряд змінює критерії бронювання

Корецький визнав, що бізнес занепокоєний термінами запровадження нових правил і практичними труднощами їх реалізації.

«Рішення щодо мобілізації та бронювання приймаються швидко і можуть потребувати вдосконалення, що є нормальним процесом», — підкреслив Корецький.

Він додав, що рівень заробітної плати та відсутність податкових боргів, хоч і важливі для економіки, не є єдиним показником критичності підприємства.

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«Дійсно критичні галузі, такі як енергетика, оборонно-промисловий комплекс (ОПК), зв’язок, житлово-комунальні служби, аптеки, продукти, логістика, матимуть переважну більшість (90−95%) переброньованих співробітників», — запевнив прем’єр-міністр.

Він зауважив, що проблема полягає у великій кількості підприємств, які зловживають системою, отримуючи бронювання не за критичними критеріями, а, наприклад, лише за високою зарплатою.

Корецький розповів, що щомісяця створювалося близько 50 тисяч нових бронювань, частина з яких була нечесною або дозволяла ухилятися від мобілізації.

За його словами, багато підприємств, іноді навіть тих, що лише імітують діяльність в критичних сферах (наприклад, виробництво «фейкових» дронів), бронювали сотні людей.

Корецький вважає, що необхідно дати «світло в кінці тунелю» військовим, які перебувають на фронті 4−5 років з пораненнями, не бачачи чітких перспектив ротації чи демобілізації.

«Несправедливо, коли військові воюють, а інші борються за бронювання. Уряд прагне не допустити падіння економіки, але водночас забезпечити ротацію для військових, враховуючи втрати та потребу у відпочинку», — зазначив прем’єр-міністр.

Новий соціальний договір між державою та бізнесом

Корецький підкреслив, уряд закликає бізнес та економічний сектор спільно розробити нову соціальну модель, де підприємства забезпечуватимуть прогнозовану мобілізацію людей до ЗСУ.

За його словами, це ідеалістична, але необхідна модель, яка дозволила б уникнути примусової мобілізації.

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«А якщо бізнес, підприємець, менеджер, керівник бере на себе таке зобов’язання — то не треба взагалі нічого, це новий суспільний договір. Але не думати, не готуватись до цього — це супер стратегічна помилка», — заявив Корецький.

Він анонсував, що до 1 грудня Міністерство економіки та Міністерство оборони планують зібрати представників великого бізнесу та асоціацій для обговорення «нового соціального договору» та системи бронювання.

Зміни правил бронювання

Раніше Finance.ua розповідав, що Кабінет Міністрів фіналізував зміни в системі бронювання. Головні рішення передбачають скасування безумовного 100% бронювання, зокрема для енергетики та ОПК, а також перевірку регіональних критеріїв критичності підприємств.