ЄБА закликала не посилювати правила бронювання без консультацій із бізнесом

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до президента, прем’єр-міністра, міністра економіки та довкілля й міністра оборони України з офіційним листом щодо ризиків можливого посилення обмежень у процедурі бронювання працівників.

Про це повідомляється на сайті ЄБА.

Бізнес-спільнота наголошує на необхідності збереження балансу між потребами національної безпеки та стійкістю економіки.

«Забезпечення обороноздатності держави є безумовним пріоритетом. Водночас податкові надходження від підприємств є одним із ключових джерел фінансування сектору безпеки й оборони», — сказано в повідомленні.

Як зміни правил бронювання можуть вплинути на бізнес

Асоціація звертає увагу, що компанії нещодавно пройшли складну процедуру повторного підтвердження статусу критично важливих за оновленими вимогами, а частина підприємств збільшила офіційний рівень зарплат, щоб відповідати встановленим критеріям.

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Запровадження чергових змін без належного обговорення створюватиме додаткове регуляторне навантаження та знижуватиме передбачуваність державної політики.

За оцінками представників бізнесу, посилення обмежень може призвести до втрати ключових фахівців, порушення виробничих процесів і ланцюгів постачання, скорочення податкових надходжень та зниження спроможностей оборонно-промислового комплексу.

Що пропонує Європейська Бізнес Асоціація

ЄБА закликає державу забезпечити передбачуваність політики у сфері бронювання, не запроваджувати суттєвих змін без попереднього діалогу з бізнесом та оцінки їхніх можливих наслідків.

Серед ключових пропозицій:

залучення бізнес-спільноти до підготовки рішень;

запровадження прозорого механізму розгляду звернень підприємств;

збалансоване представництво органів сектору безпеки й оборони та профільних міністерств у процесі ухвалення рішень;

забезпечення рівних умов для сумлінних роботодавців без надмірного адміністративного навантаження і бюрократизації.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.