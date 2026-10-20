ЄБА закликала не посилювати правила бронювання без консультацій із бізнесом

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до президента, прем’єр-міністра, міністра економіки та довкілля й міністра оборони України з офіційним листом щодо ризиків можливого посилення обмежень у процедурі бронювання працівників.
Бізнес-спільнота наголошує на необхідності збереження балансу між потребами національної безпеки та стійкістю економіки.
«Забезпечення обороноздатності держави є безумовним пріоритетом. Водночас податкові надходження від підприємств є одним із ключових джерел фінансування сектору безпеки й оборони», — сказано в повідомленні.
Як зміни правил бронювання можуть вплинути на бізнес
Асоціація звертає увагу, що компанії нещодавно пройшли складну процедуру повторного підтвердження статусу критично важливих за оновленими вимогами, а частина підприємств збільшила офіційний рівень зарплат, щоб відповідати встановленим критеріям.
За оцінками представників бізнесу, посилення обмежень може призвести до втрати ключових фахівців, порушення виробничих процесів і ланцюгів постачання, скорочення податкових надходжень та зниження спроможностей оборонно-промислового комплексу.
Що пропонує Європейська Бізнес Асоціація
ЄБА закликає державу забезпечити передбачуваність політики у сфері бронювання, не запроваджувати суттєвих змін без попереднього діалогу з бізнесом та оцінки їхніх можливих наслідків.
збалансоване представництво органів сектору безпеки й оборони та профільних міністерств у процесі ухвалення рішень;
забезпечення рівних умов для сумлінних роботодавців без надмірного адміністративного навантаження і бюрократизації.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.
Народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський уточнив, що Кабінет Міністрів не планує закріплювати в постанові про зміну правил бронювання працівників конкретні обмеження на рівні 85% і 60%.