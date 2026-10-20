Зміни до бронювання від Кабміну. Чи анулюють чинні відстрочки та які квоти уріжуть

Частина працівників критично важливих підприємств може втратити можливість отримати бронювання, а для деяких галузей хочуть знизити допустиму частку заброньованих.

Такі пропозиції нібито містить проєкт змін до правил бронювання військовозобов’язаних, про який раніше повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Водночас офіційного тексту постанови поки немає, тому остаточні правила невідомі.

У новому відео на каналі Finance.ua адвокат Олексій Мендрух пояснив, які обмеження обговорюють, що може статися з уже оформленими відстрочками та як новий Координаційний центр при Кабміні може вплинути на бронювання працівників.

Кому можуть скоротити бронювання

Одна з найбільш суттєвих пропозицій — змінити принцип розрахунку квоти на бронювання. Зокрема, з бази для її визначення можуть виключити працівників, які вже мають відстрочку від мобілізації. Йдеться, наприклад, про студентів, доглядальників і батьків трьох дітей.

У такому разі підприємства зможуть бронювати менше працівників, ніж зараз. Наскільки саме скоротиться квота, залежатиме від кількості людей із правом на відстрочку на конкретному підприємстві.

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«Ми розуміємо, що відстрочки будуть звужуватись і частина людей їх втратить», — зазначив Мендрух.

Водночас адвокат наголошує, що наразі повного тексту документа немає, а інформація надходить від народних депутатів.

Також пропонують знизити ліміти бронювання для окремих галузей:

Оборонна промисловість та енергетика — зі 100% до 85% працівників.

Теплопостачання, водопостачання та поводження з відходами — з 75% до 60%.

Щодо інших критично важливих підприємств, де зараз можна бронювати 50% працівників або більше, остаточної ясності немає.

За словами адвоката, якщо нові правила передбачатимуть виключення працівників із правом на відстрочку з розрахунку квоти, то на деяких підприємствах фактичний ліміт може знизитися з 50% до 40% або навіть менше. Проти такої пропозиції виступили Українська рада бізнесу, Рада зброярів, об’єднання «Технологічні сили України» та Федерація роботодавців.

Що буде з уже оформленими відстрочками

Окреме питання — чи поширяться нові правила на працівників, які вже мають бронювання. За словами Мендруха, це залежатиме від того, чи передбачать у постанові перехідний період.

Якщо його пропишуть, документ має визначити, як довго діятимуть уже оформлені відстрочки. Якщо ж перехідних положень не буде, адвокат вважає, що вони повинні залишатися чинними до завершення строку, на який їх надали. Зараз Мінекономіки може надавати бронювання на 12 місяців.

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Водночас є інший ризик — перегляд критеріїв, за якими підприємство отримує статус критично важливого. Втрата цього статусу є підставою для припинення відстрочок працівників.

За словами адвоката, критерії можуть переглянути знову. Якщо підприємство не підтвердить критичність, його працівники можуть втратити вже оформлене бронювання.

Для нових відстрочок ситуація буде іншою: після набрання чинності новими правилами заявки розглядатимуть уже за оновленими вимогами.