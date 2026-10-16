Корецький пояснив зміни в правилах бронювання

Постанова Кабінету Міністрів щодо зміни правил бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану ще перебуває на стадії доопрацювання. Водночас для справді критичних підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики радикальних змін не передбачається.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Верховній Раді, коментуючи рішення уряду, передає Dilo.

Чому уряд хоче змінити правила бронювання

Корецький пояснив необхідність перегляду правил випадками зловживань під час бронювання працівників. За його словами, зараз той скепсис, який в суспільстві обговорюється, не має підстав, бо на сьогодні «немає жодних офіційних рішень, немає що критикувати зараз».

«100% бронювання дає можливості для великих маніпуляцій», — заявив прем’єр.

Як приклад він навів підрядника енергокомпанії, де зі 100 працівників лише 20 виконують роботи для енергетики, але заброньовані всі. Прем’єр зауважив, що безперечним фактом є те, що система мобілізації і бронювання потребує удосконалення.

Читайте також НАЗК виявило три корупційні ризики в нових правилах бронювання

Водночас Корецький запевнив, що для справді критичних підприємств ОПК та енергетики радикальних змін не буде.

Остаточну редакцію постанови ще не оприлюднили.

Як можуть змінити квоти на бронювання

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Якщо раніше статус критично важливого підприємства та рішення приймалися Міноборони та Міжвідомчою робочою групою, то за новим проєктом створюється Координаційний центр при Кабміні.

До складу центру мають увійти 17 осіб. Його співголовами пропонують призначити представників Міністерства економіки та Міністерства оборони. Також передбачена участь представників Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки, Національної поліції та інших державних органів.