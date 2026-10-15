НАЗК виявило три корупційні ризики в нових правилах бронювання

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило три корупціогенні фактори у проєкті змін до правил бронювання працівників і рекомендувало доопрацювати документ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Які корупційні ризики виявило НАЗК

12 жовтня НАЗК оприлюднило висновок щодо проєкту постанови Міністерства економіки про бронювання працівників. Агентство дійшло висновку, що документ потребує доопрацювання.

Основні проблеми:

1. Зменшення кількості працівників, яких враховують під час розрахунку квоти на бронювання. Працівників, які мають відстрочку від мобілізації через певні сімейні обставини або стан здоров’я, зокрема через наявність трьох дітей, дитини з інвалідністю чи тяжкі захворювання, пропонують не враховувати в розрахунку, хоча вони продовжують працювати на підприємстві.

Через це зменшується база для розрахунку ліміту бронювання, який становить 50% працівників. НАЗК рекомендувало прибрати цю норму з проєкту.

2. Відсутність чітких правил роботи Координаційного центру. Згідно з проєктом, статус критично важливого підприємства надаватимуть лише через Координаційний центр. Водночас документ не визначає строків розгляду заявок і підстав для відмови.

На думку НАЗК, це «створює передумови для корупційних практик».

3. Рішення про позбавлення підприємства статусу критично важливого залишають на розсуд чиновників. Координаційний центр може рекомендувати позбавити підприємство відповідного статусу, однак міністерство самостійно вирішуватиме, чи виконувати цю рекомендацію.

За такого підходу рішення щодо різних підприємств можуть відрізнятися. НАЗК рекомендувало зробити рекомендації Центру обов’язковими для виконання.

Інфографіка: Ярослав Железняк