Нові правила бронювання: Веніславський розкрив деталі постанови

В остаточному документі не буде конкретних відсоткових обмежень на бронювання працівників

Кабінет Міністрів не планує закріплювати в постанові про зміну правил бронювання працівників конкретні обмеження на рівні 85% і 60%.

Про це народний депутат від партії «Слуга народу» Федір Веніславський заявив в інтерв’ю Новини. Live

Які зміни готують до правил бронювання

За словами Веніславскього, представники Міністерства економіки запевнили профільний комітет Верховної Ради, що в остаточному документі не буде конкретних відсоткових обмежень на бронювання працівників. Йдеться про раніше озвучені пропозиції скоротити квоти до 85% для окремих підприємств і до 60% для відповідних категорій комунальних служб.

Водночас проєкт постанови ще перебуває на етапі доопрацювання в Кабінеті Міністрів, тому «фінальні» положення документа стануть відомі пізніше.

Які повноваження матиме координаційний орган

Веніславський наголосив, що координаційний орган матиме консультативні функції. Ця структура не зможе самостійно визначати, які підприємства є критично важливими, або скасовувати вже наданий їм статус.

«Він не буде мати жодних владних повноважень. Він буде відповідно до законодавства мати виключно дорадчо-консультативні функції. Він буде радити відповідним міністерствам, центральним органам виконавчої влади, місцевим, військовим адміністраціям ті критерії й ті конкретні питання, які будуть вирішуватися вже цими саме суб’єктами владних повноважень», — сказав він.

Чому хочуть переглянути бронювання

Веніславський пояснив необхідність перегляду правил різким зростанням кількості заброньованих працівників.

«Різке, стрімке і систематичне зростання кількості заброньованих. Ми маємо дуже чітку, очевидну динаміку порівняно з початком року», — заявив нардеп.

На його думку, необхідно детально проаналізувати, у яких саме сферах відбулося зростання бронювання та чи було воно обґрунтованим. Також він розкритикував Кабмін за недостатні консультації з профільним парламентським комітетом під час підготовки змін.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів. Так, в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та енергетиці ліміт може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.