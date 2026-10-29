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У деяких iPhone Duo тріскаються екрани: що кажуть у Apple

Технології&Авто
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Компанія вже визнала, що проблема існує, але наголошує, що вона стосується лише невеликої кількості iPhone Duo
Компанія вже визнала, що проблема існує, але наголошує, що вона стосується лише невеликої кількості iPhone Duo
Перший складаний смартфон Apple iPhone Duo, продажі якого стартували 23-го жовтня, уже викликав скарги покупців через пошкодження внутрішнього екрана. Він може тріснути під час звичайного розкладання, навіть якщо пристрій не падав і не зазнавав ударів. У Apple підтвердили проблему та пообіцяли замінювати несправні телефони.
Про це повідомляє Bloomberg.

Як проявляється несправність

Історії користувачів дуже схожі. Спочатку телефон раптово стає важче розкладати, потім чутно хрускіт, а на внутрішньому екрані з’являються тріщини, яскраві смуги або білі плями. Деякі користувачі також помітили під дисплеєм дивну опуклість, ніби всередині щось заважає механізму працювати.
Наприклад, венчурний інвестор Джонатан Кінг саме збирався написати позитивний відгук про свій iPhone Duo, але під час відкривання почув хрускіт. Зовнішній екран продовжив працювати, а от внутрішнім користуватися стало неможливо. До того ж телефон почав реагувати на дотики, яких насправді не було.
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Інший покупець, повідомив, що дисплей його смартфона тріснув приблизно через 30 годин після покупки. Найближчого Apple Store поруч не було, тому спочатку йому запропонували відправити пристрій на перевірку та залишитися без телефону більше ніж на тиждень.
Інший власник розповів, що під час відкривання телефон ніби застряг. Коли йому все ж вдалося розкласти пристрій, на екрані з’явилися смуги. Під дисплеєм відчувався якийсь виступ або незакріплена деталь.

Що відповіли в Apple

Компанія вже визнала, що проблема існує, але наголошує, що вона стосується лише невеликої кількості iPhone Duo. У Apple стверджують, що більшість смартфонів працює нормально, а якщо дефект є, він зазвичай проявляється досить швидко. Покупцям із пошкодженими екранами радять звертатися до AppleCare для заміни пристрою.
Утім, отримати новий смартфон одразу вдається не всім. Деякі власники вже отримали нові смартфони, а інші змушені чекати, оскільки в магазинах немає пристроїв у наявності.
Apple тим часом з’ясовує причину несправності. Інженери компанії навіть намагаються отримати пошкоджені телефони, щоб зрозуміти, що саме пішло не так.
За матеріалами:
dev.ua
iPhoneСмартфони
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