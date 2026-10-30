Amazon представила п’ять нових пристроїв з Alexa, розроблених спеціально для того, аби користувачі спілкувалися з асистентом компанії. Серед новинок є й новий 16-дюймовий хаб Echo Show 16, який компанія називає найпотужнішим та найуніверсальнішим у лінійці.

Великий дисплей для розумного дому

Echo Show 16 на 20% продуктивніший за попередню модель, має на 40% тонший екран і на 10% більшу площу огляду. Також доступна версія з дисплеєм Nanomatte, який зменшує відблиски більш ніж на 90%.

Новинка отримала камеру з ширшим полем зору, автоматичним кадруванням і нічним баченням, яке вперше з’явилося в цій лінійці.

Echo Show 16

Дисплей можна використовувати для виведення календарів, списків справ, планів харчування чи сімейних фото. Він також має вбудований Fire TV та розумну домашню панель з новою картою Alexa Home Map, яка показує всі елементи розумного дому, як-от лампочки, замки, термостат, камери тощо.

Пристрій коштує $499 ($569 за Nanomatte), а за передзамовлення дають знижку $100.

Колонка з функціями розумного хабу

Друга новинка — це Echo Dot — колонка з Alexa, яка тепер може слугувати розумним хабом для дому, що дозволяє їй підключатися до лампочок, замків, термостатів тощо.

Пристрій також має вбудований розширювач Wi-Fi eero, який збільшує радіус дії наявної мережі та забезпечує покриття площею до 300 м². За продуктивність відповідає власний чип Amazon AZ3. Колонка вже доступна за ціною $99.

Echo Dot

Просторовий звук і камера для дому

Також представили преміальну колонку Echo Studio з вбудованою камерою Home Camera. Вона оснащена низькочастотним динаміком із великим ходом дифузора та трьома повнодіапазонними динаміками, які забезпечують просторове звучання.

Нова функція Advanced Room Adaptation постійно налаштовує звук відповідно до акустики приміщення, а Adaptive Volume автоматично регулює гучність залежно від місцезнаходження користувача, щоб забезпечити однаковий рівень звуку в різних частинах кімнати.

Звичайна колонка Echo Studio доступна за $219, тоді як Echo Studio з Home Camera коштує $249.

Echo Studio

Розумна колонка для спальні

Третя новинка — Echo Time , розумна колонка з дисплеєм, створена спеціально для спальні. Користувачам будуть доступні сотні варіантів циферблатів. Технологія розпізнавання сну на базі Omnisense визначає, коли людина засинає, і може розбудити її у фазі легкого сну. Пристрій уже доступний за $199.

Echo Time

Цифрова фоторамка з голосовим керуванням

Останньою новинкою є Alexa Photo Frame — 10-дюймова розумна фоторамка з антибліковим покриттям для виведення зображень. Як і інші пристрої, вона підтримує голосового асистента Alexa, який зможе автоматично добирати фотографії, відсіюючи скриншоти та інші небажані зображення.

Користувачі також зможуть попросити показати конкретні знімки, наприклад фотографії певної людини, домашнього улюбленця чи події.