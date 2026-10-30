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Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)

Технології&Авто
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Новий Aston Martin Valhalla Spider
Новий Aston Martin Valhalla Spider
Aston Martin розширила лінійку флагманського суперкара Valhalla, представивши версію Spider зі знімним дахом. Відкрита модифікація зберегла гібридну силову установку потужністю 1064 к. с. і здатна розганятися до 100 км/год за 2,5 секунди.
Про це пише CarScoops.

Особливості конструкції

В основі суперкара лежить карбоновий монокок від базової моделі, що дозволило прибрати стаціонарний дах без втрати жорсткості конструкції.
У стандартній комплектації Aston Martin Valhalla Spider оснащений м’яким тканинним верхом, з яким максимальна швидкість автомобіля обмежена позначкою 200 км/год. Проте клієнти можуть обрати знімну панель із вуглецевого волокна. З нею автомобіль здатен розвивати таку ж максимальну швидкість — 350 км/год (обмежену електронікою), як і версія купе.
Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)

Аеродинаміка та оснащення салону

Щоб зберегти фірмові ходові характеристики бренду навіть зі складеним або знятим дахом, інженери впровадили низку технічних удосконалень:
  • встановлено спеціальний дефлектор, що перенаправляє потоки повітря над кокпітом;
  • повітрозабірник, розташований на даху, збільшили на 35 мм для оптимізації охолодження двигуна.
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Системи активної аеродинаміки та ESP (електронна система стабілізації) були адаптовані: їхні налаштування автоматично змінюються залежно від того, встановлений дах чи ні. З встановленим дахом автомобіль генерує понад 600 кг притискної сили.
Aston Martin представила Valhalla Spider (фото)
У стандартній комплектації Spider оснащений більш комфортними карбоновими сидіннями «Touring», проте покупці можуть без доплати обрати спортивні крісла, орієнтовані на трекові заїзди (як у версії купе). Крім того, нова модель зберегла фірмові двері типу «крила метелика», які тепер мають безрамну конструкцію.

Гібридна установка та динаміка суперкара

Технічні характеристики повністю перенесені з версії купе. Гібридна система складається з 4,0-літрового двигуна V8 із подвійним турбонаддувом та трьох електромоторів:
  • сумарна потужність: 1064 к.с. та 1100 Нм крутного моменту;
  • трансмісія та система приводу: 8-ступінчаста автоматична коробка передач із подвійним зчепленням, повний привід;
  • розгін (0−100 км/год): 2,5 секунди;
  • споряджена маса: 1680 кг (у найлегшій конфігурації) — лише на 25 кг більше, ніж у купе.
Як і у випадку з купе, для моделі Spider доступна широка програма персоналізації. Вона включає кузовні елементи з відкритого або кольорового вуглеволокна (карбону), ексклюзивні варіанти забарвлення, ковані алюмінієві або магнієві колісні диски, а також титанові насадки вихлопної системи.

Вихід на ринок та обсяги виробництва

Виробник поки що не розкриває ціну та точний обсяг виробництва Valhalla Spider. Однак очікується, що ця версія буде ще ексклюзивнішою за купе, тираж якого обмежений 999 екземплярами.
Перші поставки суперкара клієнтам заплановані на третій квартал наступного року.
За матеріалами:
Фокус
Авто
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